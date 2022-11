Le gouverneur élu Shapiro ouvre la transition, pour rester AG jusqu’en janvier

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Le gouverneur élu de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a donné sa première conférence de presse au Capitole mercredi alors qu’il entame la transition vers son nouvel emploi, s’engageant à travailler de manière constructive avec les législateurs et affirmant qu’il restera procureur général jusqu’à ce qu’il soit assermenté en tant que gouverneur en janvier.

Pour l’instant, Shapiro, un démocrate, navigue dans l’énorme tâche de trier ce qui sera probablement des milliers de candidatures pour pourvoir les postes les plus élevés de son administration alors qu’il met ses bras autour du gouvernement du cinquième État le plus peuplé du pays.

Apparaissant avec le gouverneur sortant Tom Wolf et le lieutenant-gouverneur élu Austin Davis, le gouverneur élu de 49 ans a déclaré qu’il était confiant dans une transition en douceur avec son collègue démocrate.

Shapiro, procureur général de l’État pour deux mandats, a remporté une victoire massive de 14 points de pourcentage sur son rival républicain Doug Mastriano lors des élections de mi-mandat de la semaine dernière et est devenu le premier candidat depuis 1966 à succéder à un gouverneur du même parti en Pennsylvanie.

Le directeur de la politique de campagne, le directeur financier et l’attaché de presse de Shapiro assumeront des rôles clés dans le comité de transition et inaugural.

Sinon, Shapiro a donné peu de détails sur la transition, comme qui dirigera ou les dizaines de personnes qui participeront aux comités de transition et comment les festivités inaugurales seront financées. Il a promis d’autres annonces dans les prochains jours.

Bien que promettant une transition en douceur de démocrate à démocrate, Shapiro s’est séparé de Wolf sur plusieurs politiques importantes – y compris la priorité absolue de Wolf en matière de changement climatique, faire de la Pennsylvanie le premier grand État des combustibles fossiles à imposer une tarification du carbone – et a souligné qu’il y aura différences entre son administration et celle de Wolf.

“De toute évidence, nous allons laisser notre propre marque, et nous allons tracer notre propre parcours et je sais que c’est ce que le gouverneur Wolf voudrait que nous fassions”, a déclaré Shapiro.

Shapiro et Davis seront assermentés le 17 janvier.

Shapiro a déclaré qu’il continuerait à servir comme procureur général jusqu’à ce qu’il soit assermenté. Après cela, a-t-il dit, il nommera un successeur au Sénat pour confirmation pour remplir le reste de son mandat de quatre ans jusqu’en 2024. Il a dit qu’il annoncera un candidat dans les semaines à venir.

Shapiro prendra ses fonctions avec l’État dans une situation financière stable, grâce à de solides collectes d’impôts et à des milliards d’aide fédérale en cas de pandémie dans un gouvernement qui distribue plus de 100 milliards de dollars par an en argent étatique et fédéral.

Cependant, il a également des problèmes budgétaires difficiles à long terme, tels qu’une économie à croissance relativement lente, une population à l’âge de la retraite en plein essor et une population en âge de travailler en diminution.

Les républicains reviendront en janvier avec une majorité de 28 voix contre 22 au Sénat. Le contrôle de la Chambre des représentants de l’État reste en suspens. L’Associated Press n’a pas convoqué deux courses à la State House qui détermineront quel parti contrôle la majorité. Les conseils électoraux du comté devraient certifier les résultats dans les prochains jours.

Shapiro a déclaré que lui et Davis – qui présidera le Sénat de l’État dans le cadre des fonctions du lieutenant-gouverneur – ont parlé avec le sénateur Kim Ward, R-Westmoreland, qui est en passe de devenir le membre le plus haut placé du Sénat, le président pro temporel.

Shapiro a souligné que sa victoire avait été aidée par les républicains et les indépendants, et qu’il devait travailler avec les législateurs en gardant à l’esprit le bipartisme.

“Je suis convaincu que nous trouverons un terrain d’entente”, a déclaré Shapiro. “J’ai l’habitude de rassembler les républicains et les démocrates pour faire avancer les choses et ce mandat que j’ai n’est pas seulement un mandat électoral, mais ce que j’entends clairement des électeurs, c’est qu’ils veulent que nous fassions avancer les choses dans ce bâtiment.”

___

Suivez Marc Levy sur Twitter : twitter.com/timelywriter. Brooke Schultz est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Marc Levy et Brooke Schultz, Associated Press