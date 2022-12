Le gouverneur élu de l’Arizona demande au tribunal de sanctionner Kari Lake après le rejet de la poursuite

La gouverneure élue démocrate de l’Arizona, Katie Hobbs, a demandé lundi à un tribunal de sanctionner sa rivale républicaine vaincue, Kari Lake, pour ses tentatives infructueuses d’annuler le résultat des élections.

Dans les documents juridiques, Hobbs a également souligné un tweet maintenant supprimé de Lake dans lequel le républicain a suggéré que le juge supervisant son procès avait agi de manière contraire à l’éthique.

Samedi, le juge Peter Thompson a rejeté le procès de Lake contestant le décompte et la certification des élections de novembre dans le but d’être déclaré vainqueur malgré l’absence de preuves de fraude électorale.

Hobbs a ensuite rejoint une requête du comté de Maricopa pour des sanctions contre Lake et ses avocats, dans laquelle le procureur adjoint du comté, Thomas P Liddy, a déclaré que le républicain avait déposé une plainte « sans fondement » pour une « poursuite frivole ».

“Assez, c’est vraiment assez”, a écrit Liddy dans la motion. “Il est plus que temps de mettre fin aux attaques infondées contre les élections et aux accusations injustifiées contre les responsables électoraux.”

La requête n’avait “aucun fondement en droit ou en fait”, ont déclaré les avocats de Lake lundi soir, demandant au tribunal de rejeter la demande.

«La confiance dans le processus électoral n’est pas renforcée en punissant ceux qui présentent des réclamations légitimes comme le plaignant l’a fait ici. En fait, sanctionner le demandeur aurait l’effet inverse.

Les sanctions prendraient la forme d’une amende pécuniaire imposée en cas de violation d’une décision de justice ou d’inconduite.

Lake a ciblé Hobbs, actuellement secrétaire d’État de l’Arizona mais gouverneur à partir de la semaine prochaine, ainsi que de hauts responsables du comté de Maricopa. La poursuite du républicain a affirmé que “des centaines de milliers de bulletins de vote illégaux ont infecté l’élection” dans le comté le plus peuplé de l’État.

Dans un dossier séparé, Hobbs a demandé à la cour supérieure du comté de Maricopa de lui accorder plus de 600 000 $ pour compenser les frais et dépenses encourus pour défendre le procès de Lake.

Lake, une ancienne présentatrice de nouvelles télévisées, a été l’une des républicaines les plus en vue lors des élections de mi-mandat pour embrasser le mensonge de Donald Trump sur la fraude électorale en 2020. Elle a perdu mais a refusé de concéder et a continué à faire des affirmations non confirmées sur les irrégularités électorales.

Lake a publié le tweet supprimé plus tard lundi matin, a rapporté la Colline. Il a suggéré que Marc Elias, associé fondateur du cabinet d’avocats électoral représentant Hobbs, a envoyé à Thompson un e-mail lui disant « quoi dire » dans son licenciement.

Le tweet citait Rachel Alexander, qui a fait la suggestion dans un article d’opinion pour Mairie.com.

“Le rejet du procès électoral de Kari Lake montre que la privation du droit de vote des électeurs n’a plus d’importance”, a déclaré Hill, citant le tweet désormais supprimé. “Les experts juridiques croient que sa décision [by Judge Thompson] a été écrit par des fantômes, ils soupçonnent les meilleurs avocats de gauche comme Marc Élias lui a envoyé un e-mail quoi dire.

Le camp de Lake a maintenu dans des documents judiciaires qu’elle avait “simplement retweeté” Alexander, et a déclaré: “Les tweets, en particulier ceux rédigés par d’autres, ne soutiennent pas les sanctions en vertu de la loi de l’Arizona.”

Élie commenté, tweetant : « On m’a raconté beaucoup de mensonges aujourd’hui – plus que d’habitude… Plus que même après les élections de 2020. Je les signale toujours d’abord et demande qu’ils soient supprimés. Les gens honorables le font. Mais, les gens qui mentent encore à mon sujet le font exprès. Mais j’ai fini. Bonsoir.”