Le gouverneur d’un État américain commue toutes les condamnations à mort

Au cours de son dernier mois au pouvoir, Kate Brown, de l’Oregon, a changé 17 jugements capitaux en perpétuité sans libération conditionnelle

Dans l’un de ses derniers actes en tant que gouverneure de l’Oregon, la démocrate Kate Brown a commué les peines de 17 détenus condamnés à mort en perpétuité sans libération conditionnelle, déclarant la peine capitale “à la fois dysfonctionnel et immoral” dans un communiqué publié par son bureau mardi.

“Je pense depuis longtemps que la justice ne fait pas avancer la justice en prenant une vie, et que l’État ne devrait pas se charger d’exécuter des gens – même si un crime terrible les a mis en prison“, indique le communiqué de presse.

Alors que la peine de mort est techniquement légale dans l’Oregon, Brown a maintenu un moratoire sur les exécutions depuis son entrée en fonction en 2015. Elle a encore restreint son utilisation avec une loi de 2019, arguant que l’opposition au meurtre financé par les contribuables est “une valeur que partagent de nombreux habitants de l’Oregon.”

Brown a expliqué que sa décision d’épargner les 17 prisonniers condamnés, effective mercredi, n’était pas liée à “tout effort de réhabilitation des personnes condamnées à mort.” Au lieu de cela, a-t-elle dit, il était basé uniquement sur «la reconnaissance que la peine de mort est immorale.”

“C’est une peine irréversible qui ne permet pas de correction ; est un gaspillage de l’argent des contribuables ; ne rend pas les communautés plus sûres et ne peut pas être et n’a jamais été administrée de manière juste et équitable», lit-on dans la déclaration de Brown, tout en reconnaissant «la douleur et l’incertitude ressenties par les victimes alors qu’elles attendent pendant des décennies pendant que des individus siègent dans le couloir de la mort… sans solution.”

Alors que les prisonniers seront épargnés par l’injection létale, ils ne seront pas éligibles à la libération conditionnelle, ce qui signifie qu’ils vivront toujours le reste de leurs jours derrière les barreaux. Cela n’a cependant pas empêché les opposants politiques du gouverneur de dénoncer cette décision comme donnant la priorité aux droits des criminels par rapport aux victimes. La représentante d’État Vikki Breese-Iverson (R) a publié une déclaration d’elle-même accusant Brown d’exercer «un manque de jugement responsable.”

L’Oregon n’a exécuté aucun prisonnier depuis 1997, selon le Centre d’information sur la peine de mort, et le prédécesseur de Brown a suspendu la peine capitale en 2011.

Le gouverneur quitte ses fonctions le mois prochain, pour être remplacé par la démocrate Tina Kotek. Le mois dernier, elle a annulé les condamnations de plus de 47 000 délinquants de faible niveau de marijuana, conformément à une tendance nationale à légaliser la drogue. Sa décision d’accorder la clémence à plus de 1 100 prisonniers pendant la pandémie de Covid-19 a cependant déclenché une poursuite infructueuse par les familles des victimes, qui l’ont qualifiée d’abus de pouvoir.