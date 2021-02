Le gouverneur Tony Evers du Wisconsin, un démocrate, a publié une nouvelle ordonnance de masques dans tout l’État une heure après que la législature à majorité républicaine a voté pour abroger sa précédente en disant qu’il n’avait pas l’autorité.

«Si l’Assemblée législative continue de faire de la politique et que nous ne continuons pas à porter des masques, nous allons voir davantage de décès évitables, et il faudra encore plus de temps pour remettre notre État et notre économie sur les rails». Evers a déclaré jeudi, annonçant la commande.

Depuis le début de cette pandémie, j’ai promis de: 1️⃣ne jamais jouer à la politique avec ta santé 2️⃣Fiez-vous et suivez les experts scientifiques et de santé publique 3️⃣ne jamais arrêter de faire tout ce que je peux pour vous garder en bonne santé et en sécurité Je n’ai pas rompu ces promesses et je ne commencerai pas aujourd’hui. pic.twitter.com/kfN4J2aE2k – Gouverneur Tony Evers (@GovEvers) 4 février 2021

L’Assemblée de l’État avait voté 52-42 pour abroger l’ancien mandat, avec tous les démocrates et sept républicains opposés.



«Nous devrions porter des masques», a déclaré le représentant Robyn Vining, un démocrate. «Les masques sauvent des vies.»

Les républicains, cependant, ont fait valoir que le problème ne concernait pas les masques, mais si Evers avait le pouvoir d’émettre des ordonnances sanitaires d’urgence sans leur approbation. Le gouverneur a cité le «Changer la nature» de la pandémie pour justifier ses pouvoirs.

«Je sais que vous voulez en parler avec les masques. Ce n’est pas, » a déclaré le chef de la majorité Jim Steineke, un républicain, «il s’agit de la primauté du droit.

Evers a imposé la commande de masques le 1er août 2020, s’appliquant à toute personne âgée de 5 ans et plus dans tous les lieux publics intérieurs et les «espaces clos» tels que les sièges de restaurant en plein air lorsqu’une personne d’un autre ménage est présente.

Les républicains ont envoyé une lettre à Evers avant le vote, disant qu’ils soutiendraient un mandat de masque limité aux lieux « Sensible à la transmission » du nouveau coronavirus, comme les transports en commun, les bâtiments gouvernementaux, les écoles, les établissements de santé, les universités et les prisons, entre autres.

Depuis le 1er février, l’administration Biden a imposé un mandat de masque fédéral sur les avions, les trains, les métros, les bus, les taxis, les navires et les ferries, ainsi que sur les centres de transport tels que les aéroports, les gares et les terminaux de bus à travers les États-Unis.

Le sénateur d’État Steve Nass, qui a dirigé l’abrogation, a accusé Evers d’être « sans foi ni loi » et a déclaré qu’il rédigeait une autre résolution contre le nouvel ordre. Le GOP a également une affaire en instance devant la Cour suprême de l’État, faisant valoir que le gouverneur doit obtenir l’approbation de la législature pour le mandat tous les 60 jours.

Plus de 596000 Wisconsinites ont été testés positifs pour le virus depuis la déclaration de la pandémie en mars 2020, tandis que 6500 sont décédés. Les cas et les décès ont fortement augmenté depuis la fin du mois de septembre.

Les autorités sanitaires américaines sont passées de la recommandation initiale contre les masques comme moyen de freiner la propagation du coronavirus à les rendre obligatoires d’ici l’été 2020. Depuis lors, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont également fait valoir que les masques protègent à la fois le porteur et d’autres, tandis que les médias grand public ont émis l’idée que plusieurs masques pourraient être plus utiles qu’un.

