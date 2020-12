MADISON, Wisconsin (AP) – La tentative du président Donald Trump d’annuler les résultats des élections du Wisconsin en ne lançant des bulletins de vote que des deux comtés les plus démocratiques de l’État est une «attaque contre la démocratie», ont déclaré les avocats du gouverneur démocrate Tony Evers dans des documents déposés auprès du Wisconsin Court Suprème.

Les dépôts, effectués mardi soir, interviennent alors que la plus haute juridiction de l’État évalue la demande de Trump de disqualifier plus de 221000 bulletins de vote dans les comtés de Milwaukee et de Dane. Le démocrate Joe Biden a battu Trump par une marge de 2 contre 1 dans ces comtés en route vers une victoire de 20682 voix dans tout l’État.

Trump ne conteste aucun scrutin dans les 70 autres comtés de l’État, dont la majorité a gagné. Les défis juridiques de Trump dans d’autres États pour annuler les résultats des élections ont échoué.

Dans le Wisconsin, Trump veut ignorer les tribunaux inférieurs, affirmant dans son procès qu’il n’a pas le temps de suivre le processus normal en raison de la date imminente du 14 décembre où les électeurs se réuniront pour voter les 10 votes du collège électoral de l’État.

La Cour suprême de l’État pourrait rejeter la demande de Trump d’entendre l’affaire, la forçant à des tribunaux inférieurs, ce qui la tuerait effectivement. Ou il pourrait accepter le cas et rendre une décision plus tard. Il pourrait également simplement rendre une décision sur la base des arguments écrits.

Les avocats d’Evers, ainsi que les avocats du département d’État de la Justice représentant la Commission électorale du Wisconsin, ont exhorté le tribunal à ne pas accepter la compétence initiale de l’affaire, affirmant qu’elle devait commencer devant les tribunaux inférieurs.

« Le procès du président Trump ne cherche rien de moins que de renverser la volonté de près de 3,3 millions d’électeurs du Wisconsin », ont déclaré les avocats d’Evers. «C’est une attaque choquante et scandaleuse contre notre démocratie. … Il essaie simplement de saisir les votes électoraux du Wisconsin, même s’il a perdu les élections nationales. «

Le procès de Trump répète de nombreuses affirmations qu’il a faites lors d’un recomptage des votes dans les comtés de Milwaukee et de Dane. Il cherche à disqualifier 170 140 bulletins de vote par correspondance qui ont été déposés tôt, en personne, affirmant qu’il n’y avait pas de demande écrite appropriée pour les bulletins de vote; 28 395 bulletins de vote absents exprimés par ceux qui revendiquaient le statut de «détenu indéfiniment»; 17 271 bulletins de vote absents recueillis par les agents électoraux des parcs Madison; et 5 517 bulletins de vote par correspondance où les greffiers ont rempli les informations manquantes sur l’enveloppe dans laquelle les bulletins de vote étaient placés.

Aucun des bulletins de vote contestés par Trump lors du recomptage n’a été écarté par les responsables électoraux des comtés de Dane et de Milwaukee. Evers fait valoir dans ses documents qu’il n’y a aucune base légale pour que les bulletins de vote ne soient pas comptés.

Par exemple, Evers note que la Commission électorale du Wisconsin a accepté il y a plus de quatre ans d’autoriser les greffiers électoraux à remplir les informations manquantes sur des enveloppes contenant des bulletins de vote par correspondance. Et la commission, au moins depuis 2011, a déclaré que l’enveloppe se double d’une demande écrite, ce que Trump conteste.

Les avocats d’Evers affirment que les arguments de Trump liés à l’acceptation des bulletins de vote dans les parcs de Madison et aux défis lancés à ceux qui se sont identifiés comme «confinés indéfiniment» auraient dû être soulevés avant les élections.

Le ministère de la Justice de l’État a également reproché à Trump d’avoir cherché à invalider uniquement les bulletins de vote dans deux comtés «vraisemblablement pour des raisons partisanes», même si chaque catégorie de vote qu’ils tentent de disqualifier repose sur des directives à l’échelle de l’État et que des bulletins de vote ont «sûrement» été émis dans d’autres comtés.

Les avocats d’Evers et la commission électorale ont également fait valoir qu’il serait erroné de rejeter les bulletins de vote de personnes qui se fiaient aux conseils des responsables électoraux.

«La privation généralisée du droit de vote pour avoir suivi les règles n’est pas compatible avec une procédure régulière ou une démocratie saine», ont déclaré les avocats du ministère de la Justice.

Le Comité national démocrate et les électeurs de Biden tentent également d’intervenir dans le procès.