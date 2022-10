Le gouverneur du Wisconsin Evers et Trump choisissent Michels pour débattre

MADISON, Wisconsin (AP) – Le gouverneur du Wisconsin Tony Evers et le challenger républicain Tim Michels, enfermés dans une course serrée avec des implications sur la course présidentielle de 2024 dans l’État du champ de bataille, devaient se rencontrer vendredi pour leur seul et unique débat.

Evers s’est présenté comme le seul bloc contre une législature contrôlée par les républicains. Michels, qui est soutenu par l’ancien président Donald Trump, se qualifie d’outsider politique car il autofinance en grande partie sa course.

Evers a tenté de faire de la course un référendum sur le droit à l’avortement, tandis que Michels s’est largement concentré sur la criminalité.

Michels, copropriétaire de la plus grande entreprise de construction de l’État, affirme qu’Evers n’a pas réussi à améliorer les écoles, à contrôler la criminalité ou à ouvrir l’État assez rapidement pendant la pandémie de COVID-19. Evers soutient que la démocratie elle-même est en jeu dans la course et qu’une victoire de Michel entraînerait des changements massifs auxquels la plupart des électeurs s’opposeraient.

Des sondages récents ont montré que la course était à peu près égale.

Le gagnant sera en mesure de déterminer le déroulement des élections lors de la course présidentielle de 2024. Les républicains ont fait pression pour un large éventail de changements, tous bloqués par Evers, après que Trump a perdu de justesse l’État en 2020. Ils n’ont pas appelé aux changements après que Trump a remporté le Wisconsin avec une marge presque identique en 2016.

Michels a déclaré qu’il signerait des projets de loi rendant plus difficile le vote par correspondance. Il souhaite également dissoudre la commission électorale bipartite du Wisconsin.

Le débat d’une heure est parrainé par la Wisconsin Broadcasters Association. L’élection est le 8 novembre.

Scott Bauer, l’Associated Press