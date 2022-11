Le gouverneur du Wisconsin Evers et la législature du GOP peuvent-ils travailler ensemble?

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur démocrate nouvellement réélu Tony Evers et la législature encore plus républicaine du Wisconsin peuvent-ils mieux travailler ensemble au cours des deux prochaines années que les quatre précédentes?

C’est la question à 5 milliards de dollars.

C’est là que se situe l’excédent budgétaire projeté de l’État, un nombre énorme qui pèsera sur Evers et les législateurs alors qu’ils envisagent ce qu’ils veulent faire avec cet argent.

“Avoir cette bonne situation pourrait être, et devrait être, une opportunité de rassembler tout le monde”, a déclaré Jason Stein, directeur de recherche du Wisconsin Policy Forum. “Mais cela pourrait certainement aussi être l’occasion de se battre et de ne pas être d’accord sur la manière d’utiliser l’argent.”

Les deux parties ont défini des priorités, qui ne sont pas toutes en conflit, mais aucune des factions n’a montré une grande capacité à travailler ensemble, Evers ayant opposé son veto à plus de 120 projets de loi au cours des quatre dernières années et parlant rarement avec les dirigeants républicains.

Également à l’horizon: combats contre l’interdiction quasi totale de l’avortement depuis 173 ans, modifications de la loi électorale, légalisation de la marijuana, politiques de libération conditionnelle et que faire contre la pollution par les PFAS.

Les législateurs républicains se réunissaient en privé jeudi pour élire leurs dirigeants qui travailleront ou non avec Evers au cours des deux prochaines années. Le président de l’Assemblée, Robin Vos, et le chef de la majorité au Sénat, Devin LeMahieu, qui demandent tous deux à leurs collègues de les réélire, présideraient des majorités républicaines plus importantes qui sont collectivement juste en deçà d’une supermajorité des deux tiers.

Evers a donné un aperçu assez détaillé de ses priorités.

Evers a proposé en août de dépenser 600 millions de dollars de l’excédent en réductions d’impôts, notamment en réduisant de 10 % l’impôt sur le revenu de la classe moyenne. Les républicains ont sommairement rejeté l’idée en tant que stratagème de campagne, même s’ils ont adopté une réduction de l’impôt sur le revenu de la classe moyenne dans le dernier budget et ont longtemps soutenu la baisse des impôts.

Evers a également promis d’augmenter le financement des gouvernements locaux, qui servira en partie à embaucher plus de policiers et à renforcer la sécurité publique, à faire respecter les lois sur la sécurité des armes à feu, à dépenser de l’argent pour réparer les routes, à augmenter le financement du système de l’Université du Wisconsin et à légaliser la marijuana.

Sa priorité absolue, a déclaré Evers lors d’un arrêt mercredi dans un collège de Madison, sera d’augmenter le financement des écoles publiques. Evers a passé sa carrière dans l’enseignement public, notamment pendant 10 ans comme surintendant d’État, avant d’être élu gouverneur.

Toutes ces idées doivent gagner l’approbation de l’Assemblée législative, qui a sommairement rejeté la plupart de ce qu’Evers voulait au cours de son premier mandat, et ferait probablement de même pour une grande partie de ce qu’il a déjà proposé. Sur la marijuana, par exemple, certains républicains ont été ouverts à une légalisation limitée à usage médical, mais il y a eu peu d’appétit pour un usage récréatif.

« Je ne suis pas si bête que ça. Je comprends qu’il y a tout un tas de républicains à l’Assemblée législative et nous devons travailler avec eux, et nous ferons de notre mieux », a déclaré Evers. “Mais évidemment, nous ne ferons pas des choses qui vont simplement à l’encontre de nos sentiments fondamentaux.”

Un exemple : l’avortement.

Evers soutient une action en justice intentée par le procureur général démocrate Josh Kaul visant à annuler l’interdiction de l’avortement imposée par l’État. Les républicains, qui soutiennent l’interdiction de l’avortement, ont montré peu de volonté d’assouplir la loi. Evers a également déclaré au cours de la campagne qu’il opposerait son veto à tout projet de loi accordant des exceptions car il souhaite voir l’intégralité de l’interdiction annulée.

“Je ne vois aucun moyen de résoudre ce problème par voie législative”, a déclaré Evers mercredi, exprimant sa confiance dans les chances de gagner le procès.

Les républicains du Sénat ont également bloqué Evers lors des nominations, refusant de confirmer les choix du gouverneur et permettant ainsi aux républicains nommés de rester à leurs postes. Evers a appelé LeMahieu à agir pour permettre à ses choix de prendre le relais.

Evers a souligné sa réélection de 3 points – trois fois sa marge de victoire en 2018 – comme un signe que les habitants du Wisconsin soutiennent son programme.

“À un moment donné, la volonté du peuple deviendra la loi du pays, et j’espère que cela se produira dans les quatre prochaines années”, a déclaré Evers.

Harm Venhuizen est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Venhuizen sur Twitter.

Scott Bauer et Harm Venhuizen, Associated Press