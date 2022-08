Le gouverneur du Wisconsin appelle à une réduction d’impôt alors que son rival visite Kenosha

MADISON, Wis. (AP) – Le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a proposé mardi une réduction d’impôt annuelle de 600 millions de dollars – une proposition d’année électorale que les dirigeants législatifs républicains ont rejetée comme un « stratagème d’achat de voix.

Evers a annoncé la réduction proposée en même temps que son rival républicain, Tim Michels, était en tournée à Kenosha à l’occasion du deuxième anniversaire de manifestations parfois violentes contre une fusillade policière. Michels a fait de la réaction d’Evers aux troubles à Kenosha un élément clé de sa campagne contre le président démocrate sortant.

Michels et les dirigeants législatifs ont accusé Evers d’avoir tenté de détourner l’attention de l’anniversaire des troubles de Kenosha. Evers a déclaré qu’il essayait d’aider les familles aux prises avec une inflation élevée.

La proposition d’Evers, publiée moins de trois mois avant les élections de novembre, intervient cinq mois seulement après que l’Assemblée législative a rejeté une autre réduction d’impôt qu’il a proposée, qui était près de trois fois plus importante et comprenait une remise de 150 $ aux contribuables. Evers a cité l’excédent budgétaire prévu de 5 milliards de dollars de l’État comme raison de promulguer son dernier plan. Evers a proposé des réductions d’impôt similaires au cours de chacune des trois dernières années, que la législature a rejetées.

“Les familles du Wisconsin ont traversé beaucoup de choses au cours des dernières années, et nous savons que même si notre État et notre économie continuent de se redresser, les gens s’inquiètent toujours de la hausse des coûts et de la nécessité de joindre les deux bouts”, a déclaré Evers dans un communiqué.

La proposition d’Evers plafonnerait la quote-part de l’insuline à 35 $, abrogerait la loi sur la majoration minimale de l’État dans le but de réduire les prix de l’essence et réduirait les impôts sur le revenu de 10 % pour les personnes gagnant moins de 100 000 $ et les familles gagnant moins de 150 000 $. D’autres réductions d’impôt proposées profiteraient aux personnes âgées à revenu fixe, élargiraient l’allégement de l’impôt foncier pour les anciens combattants handicapés et tenteraient de réduire le coût des soins et de la garde des enfants.

“Notre État est dans une position budgétaire solide, et il n’y a aucune raison pour que ces dollars restent dans les coffres de l’État alors que les familles ont besoin d’aide maintenant”, a déclaré Evers.

L’excédent budgétaire projeté de l’État d’ici la mi-2023 a régulièrement augmenté, car les recettes fiscales ont continué à dépasser les estimations. Le dernier excédent prévu était de 3,8 milliards de dollars, mais Evers a déclaré mardi qu’il devrait atteindre 5 milliards de dollars.

“Nous n’allons pas mettre en péril les futurs budgets en pleine récession pour financer un gadget fiscal”, a déclaré le président de l’Assemblée républicaine, Robin Vos, dans un communiqué rejetant la proposition. Le chef de la majorité au Sénat, Devin LeMahieu, s’est joint à Vos pour rejeter le plan.

“Si l’excédent prévu se matérialise, nous réduirons les impôts pour tout le monde”, a déclaré Vos. “Nous ne choisirons pas des gagnants et des perdants comme le fait Tony Evers avec ce stratagème d’achat de votes.”

Les républicains qui contrôlent l’Assemblée législative espèrent vaincre Evers en novembre, ce qui leur donnerait la possibilité d’adopter des réductions d’impôts sous un gouverneur républicain. L’année dernière, Evers a promulgué une réduction d’impôt de 2 milliards de dollars pour la classe moyenne que l’Assemblée législative a adoptée. Evers a fait campagne à ce sujet, ce qui met en colère les républicains qui disent qu’ils devraient obtenir le crédit, d’autant plus qu’ils ont rejeté plus d’un milliard de dollars d’augmentations d’impôts principalement sur les fabricants et les riches qu’Evers avait proposés.

À Kenosha, Michels a été rejoint par le candidat républicain au procureur général Eric Toney et le représentant républicain américain Bryan Steil lors d’une visite d’une propriété qui a été endommagée lors des manifestations il y a deux ans. Ils ont ensuite tenu une table ronde avec des agents des forces de l’ordre.

Michels et d’autres républicains ont critiqué la réaction d’Evers aux manifestations, qui sont survenues après qu’un policier blanc a tiré sur Jacob Blake, un homme noir, lors d’un trouble domestique. Blake a survécu mais est resté paralysé de la taille aux pieds.

Lors de la troisième nuit des manifestations, le 25 août 2020, Kyle Rittenhouse a tiré sur trois hommes dans les rues, tuant deux d’entre eux. Un jury l’a acquitté de plusieurs chefs d’accusation en novembre après avoir soutenu qu’il avait tiré en état de légitime défense.

Michels a publié une vidéo avant sa tournée à Kenosha qui comprenait des images d’Evers de 2020 disant qu’il n’avait “aucun regret” sur sa réponse à la violence de Kenosha et ne changerait rien de ce qu’il avait fait.

« Faut-il s’étonner que le gouverneur Evers veuille désespérément changer de sujet et parler d’autre chose que de Kenosha aujourd’hui ? Michels a tweeté en réaction à la publication par Evers de sa réduction d’impôt. “Est-ce qu’il n’a toujours pas de regrets ?”

Scott Bauer, l’Associated Press