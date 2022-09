Le gouverneur du Texas repousse l’augmentation de l’âge des armes à feu après Uvalde

AUSTIN, Texas (AP) – Le gouverneur républicain Greg Abbott a repoussé mercredi les appels des familles d’Uvalde pour de nouvelles mesures de contrôle des armes à feu au Texas, affirmant que relever l’âge minimum pour acheter des armes comme celle utilisée dans le massacre de Robb Elementary School serait “inconstitutionnel.”

Le tireur de 18 ans qui a tué 19 enfants et deux enfants dans une classe de quatrième année le 24 mai avait légalement acheté le fusil de style AR-15 qui, selon les enquêteurs, a tiré plus de 140 coups à l’intérieur de l’école. À la suite de la tragédie, certains parents d’Uvalde font pression sur les législateurs pour qu’ils augmentent l’âge minimum au Texas pour acheter des armes similaires à 21 ans.

Abbott, qui doit être réélu en novembre et a élargi l’accès aux armes à feu après de précédentes fusillades de masse au Texas, a déclaré que les décisions de justice de ces derniers mois lient les mains de tout effort visant à augmenter les restrictions d’âge pour les armes à feu.

“Il est clair que la loi sur le contrôle des armes à feu qu’ils recherchent à Uvalde, même s’ils le souhaitent, a déjà été jugée inconstitutionnelle”, Abbott a déclaré aux journalistes lors d’un événement de campagne près de Dallas.

Un juriste a contesté l’affirmation d’Abbott, affirmant que la question n’était pas encore réglée. Et le groupe March for Our Lives a critiqué les commentaires d’Abbott comme “manifestement faux”. Une poignée d’États – dont la Floride, Hawaï, l’Illinois, le Vermont et Washington – exigent que les acheteurs aient au moins 21 ans au lieu de 18 pour acheter certains types d’armes d’épaule.

Le démocrate Beto O’Rourke, qui se présente contre Abbott et a fait du renforcement des mesures de contrôle des armes à feu une pièce maîtresse de sa campagne d’outsider, a réagi en réitérant sa promesse de porter l’âge à 21 ans s’il est élu.

“Grâce au leadership des familles d’Uvalde, nous allons le faire”, a tweeté O’Rourke.

La semaine dernière, un juge fédéral du Texas a annulé l’une des rares restrictions restantes sur les armes à feu au Texas, concluant qu’une loi interdisant aux adultes de moins de 21 ans de porter une arme de poing était inconstitutionnelle. La loi avait été défendue devant les tribunaux par le bureau du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, qui n’a pas interjeté appel depuis que la décision a été rendue.

En mai, une cour d’appel fédérale de Californie a jugé inconstitutionnelle l’interdiction par l’État de vendre des armes semi-automatiques aux adultes de moins de 21 ans. La décision a encouragé les groupes de défense des droits des armes à feu à ce que d’autres interdictions d’armes à feu fondées sur l’âge soient annulées par les tribunaux.

Sanford Levison, professeur à l’Université du Texas à la faculté de droit d’Austin, a déclaré qu’Abbott parlait avec trop de certitude du fait que les limites d’âge inférieures étaient inconstitutionnelles.

“Il n’y a aucune bonne raison de dire cela avec confiance”, a-t-il déclaré. “Tout ce que vous pouvez dire, c’est que certaines personnes pensent que c’est le cas, d’autres pensent que ce n’est pas le cas. Mais la Cour suprême ne s’est certainement pas penchée sur la question.

L’école reprend à Uvalde mardi pour la première fois depuis l’attaque. Kimberly Rubio, dont la fille de 10 ans, Lexi, a été tuée dans la fusillade, a déclaré qu’elle et son mari avaient rencontré Abbott début août et que le gouverneur leur avait dit qu’il n’allait pas aborder le relèvement de l’âge pour acheter des armes à feu parce que c’était peu de chances de passer. Elle a dit qu’il préférait plutôt se concentrer sur la santé mentale.

“Nous nous sommes juste levés et sommes partis”, a déclaré Rubio à propos de la réunion.

Le week-end dernier, plusieurs familles d’Uvalde se sont rassemblées avec des groupes de défense des droits des armes à feu devant le Capitole du Texas, appelant à des mesures plus strictes sur les armes à feu et ramenant les législateurs à adopter de nouvelles restrictions.

“Rien ne ramènera ma sœur ou les autres vies perdues”, a déclaré Jazmin Cazares, dont la sœur de 9 ans a été tuée dans l’attaque. “Mais nous pouvons continuer à nous battre pour éviter une autre tragédie comme celle d’Uvalde.”

