Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, oppose son veto à une partie du budget qui finance la législature

Le gouverneur Greg Abbott a opposé son veto à la partie du projet de loi sur le budget de l’État qui financerait la législature du Texas.

L’action est intervenue après qu’Abbott eut menacé de le faire fin mai, après la fin brutale de la session législative lorsque des membres des démocrates de la Chambre du Texas ont quitté la chambre, provoquant l’expiration de projets de loi, y compris un projet de loi sur la réforme électorale qu’il privilégiait fortement.

« Les Texans ne fuient pas un combat législatif, et ils ne s’éloignent pas des affaires inachevées », a déclaré Abbott dans un communiqué vendredi en fin de journée. « Un financement ne devrait pas être accordé à ceux qui ont quitté leur emploi prématurément, laissant leur État avec des affaires inachevées et exposant les contribuables à des coûts plus élevés pour une session législative supplémentaire. Je m’oppose donc et désapprouve ces crédits. »

Le budget doit entrer en vigueur le 1er septembre. Abbott devrait repousser le projet de loi sur les restrictions de vote lors d’une session extraordinaire.

« Le Texas a un gouverneur, pas un dictateur ou un empereur », a déclaré le président du caucus démocrate de la Chambre, Chris Turner, D-Grand Prairie, dans un communiqué après le veto. « Le veto tyrannique du pouvoir législatif est la dernière indication que le gouverneur Greg Abbott est tout simplement hors de contrôle. »

En plus de réduire les salaires mensuels de 600 $ des législateurs, le veto d’Abbott à l’article 10 du projet de loi 1 du Sénat réduit également le budget de milliers d’employés des agences qui soutiennent les efforts du Capitole, y compris le personnel législatif, les services de soutien, le Conseil du budget législatif, Conseil et le bureau du commissaire aux comptes.

« En fixant une date de résiliation à l’emploi de tout le personnel législatif, le gouverneur coupe les services à des millions de Texans », a déclaré Turner, ajoutant que le caucus explorait toutes les options, y compris une action en justice.

Abbott a déclaré la semaine dernière qu’il ramènerait les législateurs à Austin pour une session législative spéciale en septembre ou octobre pour le redécoupage après la publication des données du recensement en août et pour allouer environ 16 milliards de dollars en fonds fédéraux de secours aux coronavirus. Le gouverneur a indiqué qu’il s’attend à ce que les législateurs adoptent le projet de loi sur les élections et la législation visant à modifier le système de libération sous caution de l’État lorsqu’ils se réuniront à nouveau lors d’une session extraordinaire antérieure non encore programmée.

La mesure électorale, connue sous le nom de projet de loi 7 du Sénat lors de la session ordinaire, mettrait fin au vote au volant et au vote de nuit, et elle limiterait le vote anticipé le dimanche et le vote par correspondance. Les démocrates ont déclaré que cela affecterait de manière disproportionnée les électeurs noirs, latinos et plus âgés; Les républicains affirment que la mesure protégerait l’intégrité des élections et réduirait les possibilités de fraude électorale.

Dans une interview accordée le 2 juin au réseau USA TODAY, Abbott a déclaré que les législateurs pourraient rétablir le financement législatif lors d’une session extraordinaire avant le début du budget de deux ans le 1er septembre. Cela signifie que si les démocrates boycottent à nouveau la session extraordinaire sur les élections, contrecarrer à nouveau son adoption, le veto d’Abbott sur les dépenses resterait et qu’aucune personne travaillant dans la branche législative du gouvernement ne serait payée après le 1er septembre.

Le président de la Chambre, Dade Phelan, R-Beaumont, a déclaré vendredi au Texas Tribune qu’un veto sur l’ensemble du budget de la législature nuirait aux mauvaises personnes tandis que les législateurs, dont le salaire de 600 $ par mois est inscrit dans la Constitution du Texas, obtiendraient toujours leurs chèques de paie. .

« Ma préoccupation est de savoir comment cela affecte le personnel, en particulier ceux qui vivent ici à Austin, qui n’est pas un endroit bon marché pour vivre et élever sa famille et ses enfants », a déclaré Phelan, un ancien membre du personnel législatif, à la Tribune. «Et les agences que cela affecte – Sunset, Legislative Reference Library, Lege Council – je suis juste préoccupé par la façon dont cela les affecte parce que ce ne sont pas eux qui ont décidé que nous allions rompre le quorum, ce n’était pas leur décision, n’est-ce pas? «

La représentante Donna Howard, D-Austin, fait partie de ceux qui remettent en question la constitutionnalité du veto d’Abbott.

« Le veto irresponsable d’Abbott sur le financement de la branche législative du gouvernement de l’État est un théâtre politique avec de graves conséquences pour> 2000 employés de l’État qui aident les membres de #txlege à faire leur travail, et menace également notre forme démocratique de gouvernement basée sur 3 branches égales », Howard tweeté.

Mais le Tribune rapporte que les tribunaux d’autres États ont confirmé les vetos des budgets législatifs des gouverneurs des deux parties. Deux États, Hawaï et le Michigan, ont des lois constitutionnelles qui interdisent aux gouverneurs d’opposer leur veto ou de réduire les crédits législatifs ou judiciaires, selon la Conférence nationale des législatures des États. Le Texas ne le fait pas.

A propos de cette histoire

Cet article comprend des documents du Texas Tribune, une organisation médiatique non partisane et à but non lucratif qui informe les Texans – et s’engage avec eux – sur les politiques publiques, la politique, le gouvernement et les problèmes à l’échelle de l’État.