Le gouverneur du Texas envoie des bus entiers d'immigrants illégaux au domicile du vice-président Harris.

Le 15 septembre, le gouverneur du Texas, Greg Abbott, aurait emmené plus de 100 immigrants illégaux en bus devant la porte du vice-président Kamala Harris. La nouvelle survient quelques jours seulement après que le vice-président a affirmé que la frontière du pays avec le Mexique était sécurisée. Je pense qu’il ne fait aucun doute que nous devons faire ce que le président et moi avons demandé au Congrès de faire, la première demande que nous avons faite : adopter un projet de loi pour créer une voie vers la citoyenneté, Kamala Harris, vice-présidente américaine. La frontière est sécurisée, mais nous avons également un système d’immigration défaillant, en particulier au cours des quatre dernières années avant notre arrivée, et il doit être réparé, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis.

Pendant ce temps, le 14 septembre, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a envoyé deux avions remplis d’immigrants illégaux à Martha’s Vineyard. Des États comme le Massachusetts, New York et la Californie faciliteront mieux la prise en charge de ces personnes qu’ils ont invitées dans notre pays en encourageant l’immigration illégale grâce à leur désignation comme «États sanctuaires» et en soutenant les politiques d’ouverture des frontières de l’administration Biden,

Taryn Fenske, directrice des communications du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

DeSantis s’est heurté à plusieurs reprises à l’administration Biden et a affirmé que le gouvernement fédéral transportait des immigrants illégaux dans l’État. Selon DeSantis, 70 avions transportant des immigrants illégaux sont arrivés en Floride depuis la frontière américano-mexicaine en novembre. Dans la mesure où le gouvernement fédéral paie pour qu’ils aillent dans tout le pays et les réinstallent à Jacksonville, serait-il illégal pour nous de les envoyer ailleurs ? … C’est quelque chose que je pense que nous voudrions examiner, Christina Pushaw, attachée de presse du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

