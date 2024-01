Le gouverneur du Texas déclare qu’il a un plan pour contrer la prise de contrôle de la Garde nationale par Biden

Le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, a déclaré lundi soir à l’animateur de Fox News, Sean Hannity, qu’il avait mis en place un plan pour « sécuriser notre frontière » au cas où le président Joe Biden déciderait de prendre le contrôle de la Garde nationale du Texas, mais n’a pas divulgué le plan. et a été découragé par Hannity de le partager.

Le contexte

Les Républicains sont aux prises avec un conflit de politique frontalière avec l’administration Biden depuis que le président a pris ses fonctions pour la première fois en janvier 2021. Abbott a pris des mesures en main en installant des obstacles pour empêcher les migrants de traverser la frontière, comme des barbelés et des circulaires flottantes. vu des barrières.

Une impasse politique s’est intensifiée la semaine dernière après que la Cour suprême des États-Unis a statué que les agents fédéraux aux frontières pouvaient retirer les barbelés d’Abbott, suscitant le défi du gouverneur et d’autres républicains et augmentant les appels des démocrates au président pour fédéraliser la Garde nationale du Texas.

Ce que nous savons

“C’est le problème n°1 en Amérique”, a déclaré Abbott lors de son discours. Hannité apparence. “Si Joe Biden fédéralise notre Garde nationale, ce serait la plus grosse erreur politique qu’il puisse commettre. Et c’est pourquoi je pense qu’il ne le fera pas.”

“Cela dit”, a-t-il poursuivi, “je suis prêt, au cas où ils commettraient une telle erreur, à faire en sorte que le Texas soit en mesure de continuer à sécuriser notre frontière”.

L’animateur de Fox News a répondu au gouverneur en lui suggérant de ne révéler aucun détail de son plan apparent pour éviter de donner à l’administration Biden toute possibilité de le contrecarrer.

“Je ne vais même pas vous demander quel est votre plan, parce que je ne veux pas que vous le leur télégraphiiez”, a déclaré Hannity, provoquant un sourire et un rire de la part d’Abbott.

Semaine d’actualités a contacté la Maison Blanche pour commentaires par e-mail tard lundi soir.

Vues

Après la décision de la Cour suprême, Abbott a affirmé que l’immigration illégale constituait une « invasion » du Texas et a déclaré que son État exerçait « l’autorité constitutionnelle pour se défendre et se protéger ».

Un certain nombre de démocrates, dont les représentants du Texas aux États-Unis, Joaquin Castro et Greg Casar, ont répondu en exhortant Biden à exercer son autorité constitutionnelle pour fédéraliser la garde nationale, ce qui placerait l’armée du Texas sous le commandement du président et non d’Abbott.

Lundi, un groupe de 26 procureurs généraux républicains ont averti Biden de “s’écarter” du Texas, tout en arguant que le président n’avait pas “l’autorité légale” pour fédéraliser la garde. Cependant, Biden dispose d’une autorité légale en vertu du titre 10 du code américain.

Et après?

On ne sait toujours pas si le président interviendra ou non au Texas. Cependant, le conflit frontalier a eu des répercussions bien au-delà du Texas, conduisant à une impasse partisane au Congrès qui a également bloqué le passage de l’aide militaire à l’Ukraine et à Israël.

Certains Républicains ont laissé entendre que la question des frontières pourrait déclencher une nouvelle guerre civile. La représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene a appelé à ce qu’elle considère comme un “divorce national” entre les États bleus et rouges en raison de “différences irréconciliables”.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est photographié au Allstate Sugar Bowl entre les Texas Longhorns et les Washington Huskies au Caesars Superdome le 1er janvier 2024, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Abbott a déclaré lundi qu’il avait…

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, est photographié au Allstate Sugar Bowl entre les Texas Longhorns et les Washington Huskies au Caesars Superdome le 1er janvier 2024, à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Abbott a déclaré lundi qu’il avait un plan pour contrer la prise en charge par le président Joe Biden de la Garde nationale de son État.

Plus

Jonathan Bachman/Getty