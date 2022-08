Le gouverneur du Texas “code à barres” les migrants, selon un responsable de New York – News 24

Un responsable a qualifié de “déshumanisante” l’utilisation de bracelets à code-barres pour identifier et suivre les immigrants illégaux

Les bracelets à code-barres que le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a utilisés pour suivre et identifier les immigrants illégaux nouvellement arrivés sont déshumanisants, s’est plaint mercredi le commissaire aux affaires des immigrants de la ville de New York, Manuel Castro, alors que bus après bus est arrivé au port de la ville Port Authority Bus Terminal portant centaines de migrants.

“Le gouverneur Abbott code à barres les gens et les traite comme moins qu’humains, comme s’ils étaient du bétail“, a déclaré Castro, affirmant qu’il était”incroyablement choqué« de voir des enfants porter les bracelets et de voir du personnel de sécurité »les traiter comme moins que des êtres humains.”

Les gardes, prétendument embauchés par Abbott, ont coupé les bracelets des migrants à leur arrivée à la gare routière de Manhattan, confirmant qu'ils avaient été officiellement remis aux autorités de New York. L'affilié de CBS, WCBS, a publié mercredi un clip de migrants arrivant portant des codes-barres au poignet.















Castro a suggéré que les immigrants avaient reçu les bracelets “pour les intimider, leur faire peur pour qu’ils restent dans ces bus jusqu’à leur arrivée à New York», tout en accusant le gouverneur de vouloir «fomenter la haine anti-immigrés» en submergeant les services publics déjà surchargés de la ville avec plus de 6 500 clandestins.

Le bureau d’Abbott a contré les accusations de Castro en expliquant que les bracelets étaient “protocole standard» pour la Texas Division of Emergency Management, utilisé pour s’assurer que l’agence ne transporte que des immigrants qui ont été à la fois traités et libérés par le gouvernement fédéral.

Abbott a commencé à expédier des bus remplis de migrants nouvellement arrivés à New York et à Washington, DC le mois dernier pour attirer l’attention sur ce qu’il a décrit comme un “invasion» du sud de la frontière mexicaine, où 3,2 millions de clandestins avaient été appréhendés depuis janvier 2021, et 800 000 autres ont échappé à l’arrestation. Les deux villes ont été sélectionnées en raison du soutien sans réserve de leurs maires à «sanctuaire», qui interdisent aux autorités d’expulser toute personne simplement parce qu’elle se trouve illégalement dans le pays ou même de demander à une personne son statut d’immigration.

“utiliser des innocents comme pions politiques.”