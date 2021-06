Le gouverneur du Texas Abbott signe un projet de loi autorisant le port sans permis d’armes de poing

Les entreprises peuvent interdire les armes à feu en affichant une pancarte.

Le gouverneur Greg Abbott a signé mercredi un projet de loi autorisant le port d’armes de poing dans un étui au Texas sans permis, offrant une victoire aux défenseurs des armes à feu et à l’aile conservatrice du parti.

Le bureau du gouverneur n’a pas immédiatement renvoyé une demande de commentaire. Un porte-parole du président de la Chambre, Dade Phelan, a déclaré qu’Abbott organiserait jeudi une cérémonie de signature du projet de loi à San Antonio.

À compter du 1er septembre, le House Bill 1927 permettra à toute personne âgée de 21 ans ou plus qui peut légalement posséder une arme à feu au Texas de porter une arme de poing en public sans permis. La loi actuelle de l’État permet aux résidents de 21 ans ou plus de porter une arme de poing uniquement après avoir suivi la formation requise et la vérification des antécédents criminels pour obtenir un permis de port.

La Chambre et le Sénat ont envoyé la mesure à Abbott le mois dernier après avoir atteint un compromis qui répondait à certaines préoccupations des forces de l’ordre.

En vertu de cette mesure, les responsables de l’application des lois peuvent arrêter une personne sans motif pour porter une arme de poing, que la Chambre avait espéré dépouiller.

Le projet de loi permet également aux personnes précédemment reconnues coupables de port illégal d’une arme de poing dans un lieu public de faire radier la condamnation de leur casier judiciaire, et fournit une défense positive limitée pour ceux qui apportent par erreur leur arme de poing dans certains endroits interdits.

Le projet de loi ordonne au ministère de la Sécurité publique du Texas de créer un cours gratuit en ligne sur la sécurité des armes à feu, mais la formation n’est plus requise pour porter une arme de poing. Les entreprises peuvent interdire les armes à feu en affichant une pancarte.

Les démocrates et les militants du contrôle des armes à feu ont dénoncé le projet de loi, qui, selon eux, augmenterait la violence armée au Texas et permettrait aux criminels d’obtenir plus facilement une arme à feu. Les démocrates du Texas ont également exprimé leur frustration que la législature n’ait pas réussi à adopter des mesures bipartites de contrôle des armes à feu à la suite de plusieurs fusillades de masse dans l’État.

Le directeur exécutif de Progress Texas, Ed Espinoza, a déclaré mercredi qu’Abbott et les républicains étaient déconnectés des électeurs.

« En passant, les républicains disent que vous n’avez plus besoin d’un permis pour porter une arme à feu, mais vous en avez toujours besoin pour voter », a déclaré Espinoza dans un communiqué. « Le public ne le demandait pas et les électeurs s’opposent massivement à la mesure. , mais les législateurs de droite l’ont quand même forcé à passer. »

La plupart des Texans s’opposent à la suppression de l’obligation d’obtenir un permis d’État pour porter une arme de poing, selon un récent sondage de l’Université du Texas et du Texas Tribune. Cinquante-neuf pour cent des Texans s’opposent à l’idée, avec 56% des républicains soutenant la mesure, selon l’enquête.

Un autre sondage de UT/Texas Tribune a révélé que 57% des Texans soutiennent fortement la vérification des antécédents de tous les achats d’armes à feu.

Les républicains, qui appellent le projet de loi « transport constitutionnel », soutiennent que la mesure met le Texas en conformité avec au moins 20 autres États où les armes de poing peuvent être portées sans permis et étend de manière appropriée les droits des armes à feu en vertu du deuxième amendement.

Le représentant Matt Schaefer, un républicain de Tyler et auteur du projet de loi, a salué le compromis atteint entre les membres de la Chambre et du Sénat, qui a été envoyé à Abbott le mois dernier.

« En fin de compte, nous avons présenté un projet de loi solide, et c’est sans aucun doute la restauration des droits du deuxième amendement la plus solide que nous ayons jamais vue dans l’histoire de l’État du Texas », a déclaré Schaefer.