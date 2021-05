Le gouverneur du Texas, Abbott, menace d’amender les villes et les responsables locaux s’ils imposent des mandats de masque

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a signé mardi un décret interdisant aux entités gouvernementales de l’État d’exiger des masques faciaux et des amendes à ceux qui le font.

Les écoles sont soumises à un calendrier légèrement différent sous l’ordre d’Abbott mardi, qui s’appuie sur sa décision de début mars d’éliminer l’exigence de masque de l’État et de lever les restrictions de capacité commerciale.

Selon la dernière ordonnance d’Abbott, les écoles publiques du Texas peuvent maintenir leurs politiques actuelles de masques en place jusqu’au 4 juin. Après cette date, cependant, les exigences de protection du visage sont interdites pour les enseignants, le personnel et les étudiants, ainsi que pour les autres visiteurs.

Les Centers for Disease Control and Prevention conseillent aux écoles de maintenir en place les mesures d’atténuation des coronavirus, y compris les masques faciaux, pour le reste de l’année scolaire. L’admissibilité au vaccin Covid a récemment été élargie pour les enfants âgés de 12 à 15 ans. Jusqu’à présent, plus d’un demi-million d’enfants de ce groupe d’âge ont reçu une injection de Covid.

L’action d’Abbott mardi suit les directives récemment publiées par le CDC la semaine dernière. L’agence de santé publique a déclaré que les personnes entièrement vaccinées n’avaient plus besoin de porter de masque facial dans la plupart des environnements, à l’intérieur comme à l’extérieur.

Alors que les règles locales prévalent sur les directives du CDC, le changement des recommandations a quand même incité un certain nombre d’États et de grands détaillants à assouplir leurs politiques de masque existantes pour les personnes vaccinées.

Certains États, comme la Californie, n’ont pas modifié leur approche à la lumière de la décision du CDC, qui a été critiquée par certains experts en santé publique comme étant déroutante et potentiellement prématurée.

D’autres ont applaudi les directives du CDC, affirmant qu’à ce stade de la pandémie – avec la baisse des nouvelles infections à Covid et l’augmentation des vaccinations – cela a du sens.

Près de 48% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin Covid et 37,5% sont entièrement vaccinés, selon les données compilées par le CDC.

À mesure que les vaccinations atteignent plus d’Américains, le nombre de nouvelles infections quotidiennes a continué de baisser. Sur la base d’une moyenne de sept jours, le pays signale environ 32000 nouveaux cas de coronavirus par jour. C’est selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. C’est le chiffre le plus bas depuis fin juin.

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus au Texas est de 2040, ce qui représente une baisse de près de 9% par rapport à il y a une semaine, selon l’analyse de CNBC.

En mars, la décision d’Abbott de réduire considérablement les restrictions relatives aux coronavirus a été vivement critiquée par le président Joe Biden et les responsables de la santé. Abbott a déclaré à CNBC que sa stratégie s’était avérée efficace.

« La situation Covid au Texas est telle que nous pouvons et devons être ouverts à 100% », a déclaré Abbott. « Nous pouvons éliminer les masques requis par le gouvernement, mais nous encourageons toujours les gens à faire leur propre choix pour eux-mêmes et pour leur propre sécurité. »

Certaines entités sont exclues de l’ordre du gouverneur mardi, comme les hôpitaux qui appartiennent ou sont gérés par le gouvernement, ainsi que les installations gérées par le ministère de la Justice pénale du Texas.