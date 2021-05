Le gouverneur du Texas Abbott interdit aux fonctionnaires d’exiger des masques faciaux et introduit une amende de 1000 dollars pour ceux qui le font – RT USA News

Les entités gouvernementales de l’État américain du Texas seront interdites de rendre obligatoire le port du masque à partir du 4 juin dans des endroits tels que les écoles, après que le gouverneur Greg Abbott a publié mardi un décret sur les règles relatives au couvre-visage.

Cette décision signifie que les responsables au niveau des comtés, des villes, des districts scolaires, des autorités de santé publique et du gouvernement ne seront pas en mesure d’exiger que les gens se couvrent le visage, a annoncé le bureau d’Abbott dans un communiqué.

À partir du 21 mai, les gouvernements locaux ou les responsables qui tentent de faire appliquer le port du masque au Texas pourraient être condamnés à des amendes allant jusqu’à 1000 dollars.

Les écoles peuvent suivre les directives existantes jusqu’au 4 juin, et les hôpitaux et centres de détention gérés par l’État seront exemptés du décret d’Abbott.

« Les Texans, et non le gouvernement, devraient décider de leurs meilleures pratiques en matière de santé, c’est pourquoi les masques ne seront pas mandatés par les districts scolaires publics ou les entités gouvernementales », Abbott a déclaré dans un communiqué.





Le gouverneur s’est également engagé à utiliser des vaccins et des médicaments à base d’anticorps pour poursuivre la lutte contre Covid-19, tandis que « défendre la liberté des Texans » en leur donnant le choix de porter un masque.

Abbott est connu pour ses opinions sévères sur les masques faciaux et a publié en mars un décret pour lever le mandat du masque, pour s’appuyer à la place sur d’autres mesures telles que les vaccins.

Plus de 39% de la population du Texas a été entièrement vaccinée contre Covid-19, selon les données de l’État.

Le président Joe Biden a déclaré que les Américains vaccinés pourraient perdre leurs masques et que les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis recommandent toujours de se couvrir le visage pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés.

