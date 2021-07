Le gouverneur du Texas Abbott double les limites de santé de Covid

La mesure interdit aux agences gouvernementales d’exiger que les individus se fassent vacciner ou fournissent une preuve de vaccination. Il est interdit aux entités publiques et privées recevant un financement de l’État de refuser l’entrée à des personnes en fonction de leur statut vaccinal, mais toutes les maisons de soins infirmiers et les établissements de vie peuvent toujours exiger des vaccins pour leurs résidents.

« Le nouveau décret exécutif souligne que la voie à suivre repose sur la responsabilité personnelle plutôt que sur les mandats du gouvernement », a déclaré Abbott dans un communiqué. L’ordonnance d’Abbott réitère et prolonge les ordonnances précédentes qu’il a rendues pénalisant les responsables locaux et autres pour avoir appliqué divers protocoles de sécurité Covid.

Le gouverneur a également appelé les hôpitaux d’État à fournir des rapports quotidiens sur leur capacité aux services de santé du département d’État du Texas à envoyer aux Centers for Disease Control and Prevention.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié un décret jeudi, réitérant son opposition aux mandats de masque, aux restrictions commerciales liées à Covid et aux exigences de vaccination et infligeant des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 $ à ceux qui ne se conforment pas.

Abbott a incorporé un décret exécutif qu’il a mis en œuvre pour la première fois le 18 mai, qui interdisait aux gouvernements locaux et aux districts scolaires de délivrer des mandats de masque. L’ordonnance mise à jour d’Abbott ajoute que les hôpitaux publics, les centres de vie et les prisons peuvent « continuer à utiliser des politiques appropriées concernant le port de couvre-visages ».

L’ordonnance met également l’accent sur la suppression de toutes les limites de santé publique imposées aux entreprises du Texas, encourageant l’utilisation de masques dans les zones où les taux de transmission de coronavirus sont élevés.

« Les Texans ont maîtrisé les pratiques sûres qui aident à prévenir et à éviter la propagation du COVID-19 », a déclaré le communiqué d’Abbott. « Ils ont le droit et la responsabilité individuels de décider pour eux-mêmes et leurs enfants s’ils porteront des masques, ouvriront leurs entreprises et s’engageront dans des activités de loisirs. »