Le gouverneur du Texas Abbott défend la décision de mettre fin à l’augmentation du chômage de Covid

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a défendu vendredi sa décision de mettre fin à l’augmentation du chômage fédéral de son État après que des milliers de personnes ont signé une pétition demandant au responsable républicain de revenir sur sa décision.

« Nous avons une demande de main-d’œuvre où les gens peuvent retourner au travail, et les chiffres sont suffisamment sûrs dans notre état pour que les gens retournent au travail », a déclaré Abbott sur « Squawk on the Street » de CNBC.

« Il est temps que l’Amérique se remette au travail », a déclaré le gouverneur républicain.

Abbott a annoncé plus tôt ce mois-ci qu’à compter du 26 juin, l’État se retirerait des programmes fédéraux d’aide au chômage qui ont été promulgués dans le but de réduire le bilan économique de la pandémie de Covid-19.

Ces programmes comprenaient un supplément fédéral hebdomadaire de 300 $ aux allocations de chômage de l’État. Au moins 23 États ont réduit leur utilisation des programmes fédéraux de chômage.

Abbott a déclaré qu’il avait « les mathématiques derrière ce raisonnement ».

« Selon la Texas Workforce Commission, nous avons plus d’offres d’emploi que nous n’avons de personnes sur l’assurance-chômage. Et en plus de cela, 18% des demandes de chômage qui ont été déposées se sont avérées frauduleuses », a déclaré Abbott.

Une majorité d’Américains soutiennent les efforts des États pour mettre fin à l’augmentation du chômage fédéral, selon un récent sondage de l’Université Quinnipiac.

Au Texas, la décision a provoqué un retour en arrière de ceux qui disent que la fin de l’aide supplémentaire sera causer plus de douleur à ceux qui souffrent déjà. UNE pétition demander à Abbott de revenir sur sa décision a recueilli environ 8 000 signatures.

Abbott a déclaré vendredi que la fin du coup de pouce fédéral était cruciale pour ouvrir complètement l’État.

« Le plus grand défi que j’entends des employeurs est que le Texas est ouvert à 100%, les employeurs essaient d’embaucher, cependant, les restaurants et les magasins et d’autres types d’entreprises ne sont pas en mesure d’ouvrir autant qu’ils le souhaitent car ils ne peuvent pas gagner l’accès aux employés dont ils ont besoin pour s’ouvrir », a-t-il déclaré.

« Donc, l’un de nos plus grands défis est de nous assurer que les employeurs sont en mesure d’y amener les employés afin que nous puissions vraiment être une économie entièrement ouverte », a déclaré Abbott.

Les économistes ne sont pas certains que l’augmentation du chômage fédéral empêche les travailleurs potentiels de rester au chômage plus longtemps.

Un document de travail publié par la Federal Reserve Bank de San Francisco plus tôt ce mois-ci a suggéré que l’augmentation de 300 $ pourrait avoir un faible impact sur la volonté des chercheurs d’emploi d’accepter les offres d’emploi.

Le président Joe Biden, un démocrate, a déclaré qu’il ne pensait pas que l’augmentation de 300 $ poussait les individus à refuser des emplois.

« Les Américains veulent travailler », a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci.