Le gouverneur du Texas Abbott annonce un financement de 250 millions de dollars pour son PROPRE mur frontalier alors que le gouverneur de Floride DeSantis déploie des flics pour aider les patrouilles

Le gouverneur du TEXAS, Greg Abbott, financera son propre mur frontalier le long de la frontière entre le Mexique et les États-Unis, tout comme le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé qu’il enverrait des policiers au Texas et en Arizona pour les aider à résoudre leurs problèmes frontaliers.

Le gouverneur républicain a annoncé mercredi des plans pour un tel projet, affirmant que l' »acompte » de 250 millions de dollars servirait à embaucher un chef de projet et des entrepreneurs pour construire le mur, qui serait partiellement financé par des dons.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a déclaré qu’il allouait 25 millions de dollars pour construire un mur frontalier Crédit : Reuters

Abbott a déclaré 34 comtés proches de la frontière comme une catastrophe le 1er juin Crédit : Rex

Abbott a même créé un site Web pour que les gens envoient de l’argent pour soutenir le projet, juste une semaine après avoir plaidé auprès d’autres gouverneurs – dont DeSantis – pour obtenir de l’aide à la frontière.

Simultanément, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a annoncé que son État enverrait des policiers au Texas et en Arizona pour aider à faire face à la crise frontalière actuelle.

Le message de DeSantis est venu après qu’Abbott et le gouverneur de l’Arizona Doug Ducey ont envoyé une lettre demandant aux gouverneurs des 48 autres États de l’aide à la frontière.

« L’administration Biden a mis fin aux politiques efficaces mises en œuvre par le président Donald Trump pour freiner l’immigration illégale à travers la frontière sud », a déclaré DeSantis.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a déclaré qu’il envoyait des policiers au Texas et en Arizona pour aider à la frontière Crédit : Getty Images – Getty

« Ils ont abrogé les politiques conçues pour sécuriser notre frontière et assurer la sécurité des Américains. »

« Les politiques d’ouverture des frontières ont conduit à une crise humanitaire à notre frontière sud alors que des niveaux record d’immigrants illégaux, de drogue et de contrebande affluent au Texas », lit-on sur le site Web d’Abbott.

« L’État du Texas travaille en collaboration avec les communautés touchées par la crise frontalière pour arrêter et détenir les personnes entrant illégalement au Texas », poursuit la page.

« Nos efforts ne seront efficaces que si nous travaillons ensemble pour sécuriser la frontière, procéder à des arrestations criminelles, protéger les propriétaires fonciers, débarrasser nos communautés des drogues dangereuses et fournir aux Texans le soutien dont ils ont besoin et qu’ils méritent. »

Le gouverneur a annoncé des plans pour le projet la semaine dernière, faisant écho à une promesse présidentielle de 2016 de l’ancien président Donald Trump sur la façon dont le Mexique paiera pour un mur entre les deux pays.

Abbott a également déclaré que l’État s’appuierait sur les propriétaires fonciers privés et les gouvernements locaux pour « faire du volontariat » des terres pour le mur.

« Ma conviction, basée sur des conversations que j’ai déjà eues, est qu’une combinaison de terres de l’État et de terres de bénévoles, rapportera des centaines de kilomètres pour construire un mur dans l’État du Texas », a déclaré Abbott aux journalistes lors d’une conférence de presse à Austin. conférence.

Le 1er juin, le gouverneur a annoncé une catastrophe dans 34 comtés entourant la frontière mexicaine, affirmant qu’ils étaient envahis par des « gangs et cartels dangereux » et des « trafiquants d’êtres humains ».

Il a ensuite fustigé l’administration Biden pour « abandon[ing] ses responsabilités pour sécuriser la frontière et les Texans en souffrent. »

« Les problèmes le long de la frontière ne font qu’empirer en raison de l’inaction du président Biden », a déclaré Abbott.

« Des biens sont détruits, des drogues mortelles et des armes illégales sont introduites en contrebande dans les communautés de tout l’État, les forces de l’ordre doivent réorienter leurs ressources et les juges et les maires des comtés font face à des dépenses vertigineuses. »

« Le Texas fait plus que tout autre État n’a jamais fait pour protéger la frontière, mais il est clair qu’il en faut plus. »