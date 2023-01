Le gouverneur du Tamil Nadu sort au milieu d’une dispute avec le député Staline à propos de son discours

Lundi, le gouverneur du Tamil Nadu, RN Ravi, a quitté l’assemblée après que le ministre en chef, MK Staline, a proposé une résolution demandant au président de ne prendre en compte que le discours préparé par le gouvernement de l’État et de supprimer les parties que le gouverneur a ajoutées ou sautées de l’adresse habituelle. . L’Assemblée a adopté une résolution pour enregistrer uniquement le discours original du gouverneur, qui a été préparé par le gouvernement de l’État et traduit par le président. RN Ravi est parti en colère, sans même attendre l’hymne national, chanté quelques instants plus tard.

Le gouverneur avait sauté des parties du discours préparé par le gouvernement de l’État qui faisait référence à la laïcité, décrivant le Tamil Nadu comme un havre de paix et mentionnant des dirigeants comme Periyar, BR Ambedkar, K Kamaraj, CN Annadurai et Karunanidhi, après quoi le Le ministre en chef a proposé la résolution. Il n’a pas non plus lu la référence au «modèle dravidien» promu par le DMK au pouvoir.

Le député Staline, dans la résolution, a déclaré que l’action du gouverneur était “contre les traditions de l’Assemblée”.

Les alliés du DMK au pouvoir – le Congrès, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK), le CPI et le CPI(M) – ont boycotté plus tôt le discours du gouverneur, après avoir protesté, en lançant des slogans, son retard dans l’approbation des projets de loi, y compris ceux concernant une interdiction de le jeu en ligne et la suppression des pouvoirs du gouverneur de nommer des vice-chanceliers dans les universités d’État. 21 Les projets de loi adoptés par l’Assemblée sont en instance auprès du Gouverneur.

Les slogans «Quit Tamil Nadu» ont retenti à l’Assemblée contre M. Ravi. Les députés DMK au pouvoir ont également lancé des slogans disant “n’imposez pas le BJP, l’idéologie RSS”.

Le député du Congrès Karti P Chidambaram a appelé à la destitution du gouverneur, qualifiant sa position d’« intenable ».

“Rappelez immédiatement le gouverneur @rajbhavan_tn @rashtrapatibhvn. Sa position au Tamil Nadu est intenable”, a-t-il tweeté.

Les députés du DMK ont également protesté contre la récente remarque du gouverneur selon laquelle «Thamizhagam» serait «un nom plus approprié» pour le Tamil Nadu.

“Malheureusement, au Tamil Nadu, il y a eu une politique régressive selon laquelle nous sommes des Dravidiens, et en vertu de la Constitution, nous avons été réunis. Tout l’effort a été créé en un demi-siècle pour renforcer ce récit selon lequel nous ne faisons pas partie de la nation , une partie intégrante de la nation. Et même un type de récit différent a été créé. Tout ce qui s’applique à l’ensemble du pays, le Tamil Nadu dira non “, avait déclaré mercredi le gouverneur lors d’une cérémonie tenue à Raj Bhavan. pour féliciter les organisateurs et bénévoles de Kashi-Tamil Sangamam.

“C’est devenu une habitude. Tant de thèses ont été écrites – toutes fausses et pauvres fictions. Cela doit être brisé. La vérité doit prévaloir. En fait, le Tamil Nadu est la terre qui détient l’âme de Bharat. C’est l’identité de Bharat. En fait, Thamizhagam serait le mot le plus approprié pour l’appeler », a déclaré le gouverneur.

Le gouverneur et le gouvernement de l’État sont en désaccord, le parti au pouvoir accusant M. Ravi d’agir à la demande du BJP. Le député DMK TR Balu avait précédemment critiqué M. Ravi pour sa suggestion de changement de nom d’État et avait déclaré qu’il devrait cesser d’agir en tant que “deuxième président d’État du BJP”.

“Le gouverneur RN Ravi transmet quotidiennement des commentaires controversés pour créer de la confusion, de la séparation et des conflits. Le gouverneur a déclaré que” des gens ont été trompés pendant 50 ans de politique dravidienne “. C’est hautement condamnable car il devrait le dire depuis le siège de l’État du BJP, Kamalalayam. et non de Raj Bhavan », a déclaré M. Balu.