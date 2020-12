Gina Raimondo, la gouverneure démocrate du Rhode Island, a été brutalisée par ses électeurs après avoir été photographiée en train de bafouer les ordres d’arrêt du coronavirus de son État. Elle est loin d’être le premier bailleur de fonds à être attrapé.

Le gouverneur a été photographié sans masque lors d’un restaurant Providence.vin et peinture« Événement vendredi dernier, quelques jours à peine après avoir exhorté les habitants du Rhode Island à rester à la maison »sauf pour les activités essentielles« Et porter un masque »chaque fois que vous êtes avec des personnes avec lesquelles vous ne vivez pas.«

Les habitants du Rhode Island sont sortis de la menuiserie pour condamner son hypocrisie depuis que la photo est devenue virale plus tôt cette semaine, beaucoup notant que ce n’est pas la première fois qu’elle se tient à une autre norme que le reste de l’État.

La troisième fois, elle s’est fait prendre sans masque. C’était la première fois à BLM "manifestation" à Providence en juin. Elle était tellement excitée de parler qu’elle "oublié" son masque. La deuxième fois, c’était à Block Island pendant l’été. Elle était sans masque en train de prendre une photo avec un supporter à l’intérieur. – Kwisatz Haderach HappyMerlot (@HappyMerlot) 17 décembre 2020

Non seulement Raimondo était en déplacement avec son visage découvert au mépris de son propre avis de pandémie, mais la photo a été prise un jour avant que le responsable du département de la santé du Rhode Island ne soit testé positif pour Covid-19. Cependant, Raimondo a tweeté dimanche qu’elle avait été testée négative pour le virus à deux reprises, ce qui signifie qu’il était peu probable qu’elle ait été contagieuse au restaurant.

La photographe, Erica Oliveras, insiste sur le fait qu’elle n’avait aucune idée que le cliché gagnerait autant de publicité négative et a eu du mal à trouver des excuses pour Raimondo aux médias locaux. « Elle a enlevé son masque seulement quand elle buvait son vin», A déclaré Oliveras à l’affilié d’ABC WLNE, soulignant que le gouverneur était« masqué »lorsqu’elle est entrée dans le restaurant et lorsqu’elle interagit avec les serveurs.

Cependant, la photo de Raimondo, le visage nu, montre son verre à vin solidement planté sur la table. Susan Goodman, résidente de Providence, a eu peu de patience pour les apologistes du gouverneur, livrant un flétrissement « Honte à toi, Gina« Et lui rappelant »Vous pouvez boire du vin à la maison. »

Le gouverneur Gina Raimondo a fermé les gymnases, a dit aux gens de dire à la maison sauf pour "activités essentielles," a interdit les divertissements dans les bars, et sa secrétaire à la santé a COVID. Elle est sortie pour le vin et la peinture de toute façon. Arrêtez d’écouter ces gens. https://t.co/DcudD4Lzjy @JesseKellyDC – AidanKearneyTB (@tb_aidan) 14 décembre 2020

Les restaurants du Rhode Island ne sont autorisés à fonctionner qu’à 33% de leur capacité et doivent fermer à 22h30 les vendredis et samedis, mais « zones de bar«ont reçu l’ordre de rester fermé et la distanciation sociale est censée être strictement appliquée.des installations de divertissement», Y compris les gymnases, sont fermés jusqu’au 20 décembre.

Raimondo est le dernier d’une série croissante de politiciens démocrates à être surpris en train de défier leurs propres directives de verrouillage. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et le maire de San Francisco, London Breed, ont été photographiés au restaurant haut de gamme de Napa Valley, The French Laundry, en train de dîner à l’intérieur avec des amis au mépris flagrant des ordres de fermeture de l’État. Le restaurant étoilé au guide Michelin a reçu plus de 2,4 millions de dollars de prêts financés par les contribuables dans le cadre du programme de protection des chèques de paie alors même que des milliers de propriétaires de petites entreprises en Californie ont été forcés de fermer leurs portes, beaucoup pour de bon.

La superviseure du comté de Los Angeles, Sheila Kuehl, a été aperçue dans un restaurant en plein air le mois dernier, quelques heures seulement après avoir voté pour la fermeture des restaurants en plein air dans le comté. Steve Adler, le maire d’Austin, au Texas, a averti ses électeurs de rester à la maison et « ne pas se détendre”Leur vigilance face à la menace virale – alors que lui-même était en vacances au Mexique.

Le maire de Denver, Colorado, Michael Hancock, a également ordonné aux résidents de «éviter de voyager”En attendant de monter à bord d’un vol de fond pour une réunion de famille dans le Mississippi. Et la maire de Chicago, Lori Lightfoot, et la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ont été prises en train de se faire couper les cheveux par des stylistes professionnels alors même que les salons de coiffure restaient fermés pour le hoi polloi.

