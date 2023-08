Le gouverneur du Pendjab avertit Bhagwant Mann de l’AAP de ramener le pouvoir présidentiel

Les frictions entre le gouvernement du Parti Aam Aadmi (AAP) au Pendjab et le gouverneur se sont intensifiées après que le gouverneur a averti qu’il pourrait recommander au président de gouverner le ministre en chef Bhagwant Mann de ne pas répondre aux communications officielles.

Le gouverneur Banwarilal Purohit a averti aujourd’hui M. Mann qu’il pourrait recommander le gouvernement présidentiel dans l’État et également engager des poursuites pénales si ses lettres ne recevaient pas de réponse.

Dans ses lettres, le gouverneur du Pendjab a soulevé des questions sur le trafic de drogue dans l’État frontalier et a interrogé M. Mann sur les mesures prises par son gouvernement.

Le gouverneur a déclaré dans sa lettre qu’il avait reçu des rapports de diverses agences sur la disponibilité et l’utilisation de stupéfiants, et qu’il était devenu courant qu’ils soient disponibles dans les pharmacies et même dans les magasins d’alcool contrôlés par le gouvernement.

Le gouverneur a cité un récent rapport du comité parlementaire permanent selon lequel une personne sur cinq au Pendjab est dépendante de la drogue.

Dans sa dernière communication à Mann, le gouverneur Purohit a indiqué qu’il était contrarié de ne pas avoir reçu de réponse de sa part sur sa précédente, et l’a averti qu’il pourrait envoyer un rapport au président sur « l’échec du mécanisme constitutionnel ». Purohit a conseillé à Mann d’agir avant de prendre cette « décision finale » en vertu de l’article 356 de la Constitution et de l’article 124 du Code pénal indien.

Un État est placé sous la domination directe du Centre en invoquant l’article 356, généralement après l’envoi d’un rapport par le gouverneur. La section IPC concerne les agressions ou l’empêchement injustifié du président ou d’un gouverneur d’exercer ses pouvoirs légaux.

« Avant de prendre la décision finale concernant l’envoi d’un rapport au président indien en vertu de l’article 356 sur l’échec du mécanisme constitutionnel et de prendre une décision sur l’ouverture d’une procédure pénale en vertu de l’article 124 de l’IPC, je vous demande de m’envoyer le informations requises demandées dans le cadre de mes lettres mentionnées ci-dessus, ainsi qu’en ce qui concerne les mesures prises par vous concernant le problème de la drogue dans l’État, faute de quoi je n’aurais d’autre choix que d’agir conformément à la loi et à la Constitution, » a déclaré le gouverneur dans la lettre.

Répondant à l’avertissement du gouverneur, le leader de l’AAP, Malvinder Singh Kang, a déclaré à l’agence de presse ANI que le gouverneur devrait maintenir le décorum.

« La Constitution indienne donne du pouvoir aux élus… De telles menaces et avertissements de la part du gouverneur, menace d’imposer le pouvoir du président – le programme du BJP est venu sur les lèvres du gouverneur », a déclaré M. Kang.

« Je voudrais dire au gouverneur que s’ils veulent imposer le régime présidentiel, ils devraient le faire à Manipur, dans l’Haryana. Le gouvernement du Pendjab travaille dans le cadre constitutionnel. Le gouverneur n’a qu’un seul objectif : faire avancer le programme du BJP visant à perturber le gouvernement. gouvernements d’États non-BJP », a affirmé le leader de l’AAP.

D’autres États dirigés par l’opposition, comme le Bengale occidental et le Tamil Nadu, ont également allégué l’ingérence du gouverneur dans le fonctionnement du gouvernement de l’État.