Le gouverneur du Nouveau-Mexique publie une ordonnance suspendant le droit de porter des armes à feu en public à Albuquerque

SANTA FE, NM (AP) — La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a publié vendredi une ordonnance d’urgence suspendant le droit de porter des armes à feu en public à Albuquerque et dans le comté environnant pendant au moins 30 jours en réponse à une vague de violence armée.

La gouverneure démocrate a déclaré qu’elle s’attendait à des poursuites judiciaires, mais qu’elle a été contrainte d’agir en raison de récentes fusillades, notamment la mort d’un garçon de 11 ans devant un stade de baseball d’une ligue mineure cette semaine.

Lujan Grisham a déclaré que la police d’État serait chargée de faire respecter ce qui constitue des violations civiles. Le chef de la police d’Albuquerque, Harold Medina, a déclaré qu’il ne l’appliquerait pas, et le shérif du comté de Bernalillo, John Allen, a déclaré qu’il était inquiet car cela soulevait trop de questions sur les droits constitutionnels.

La suspension des armes à feu, classée comme ordonnance de santé publique d’urgence, s’applique au port ouvert et dissimulé dans la plupart des lieux publics, des trottoirs des villes aux parcs de loisirs urbains. La restriction est liée à un seuil de taux de crimes violents actuellement atteint uniquement par la métropole d’Albuquerque. La police et les agents de sécurité agréés sont exemptés de l’interdiction temporaire.

Les contrevenants pourraient faire face à des sanctions civiles et à une amende pouvant aller jusqu’à 5 000 $, a déclaré la porte-parole du gouverneur Caroline Sweeney. En vertu de l’ordonnance, les résidents peuvent toujours transporter des armes à feu vers certains lieux privés, tels qu’un champ de tir ou un magasin d’armes, à condition que l’arme à feu soit dotée d’un verrou de détente ou d’un autre conteneur ou mécanisme rendant impossible le déchargement.

Lujan Grisham a reconnu que tous les responsables de l’application des lois n’étaient pas d’accord avec sa décision.

« Je salue le débat et le combat sur la manière de rendre les Néo-Mexicains plus sûrs », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse, en présence de responsables de l’application des lois.

John Allen a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il avait des réserves sur cette ordonnance, mais qu’il était prêt à coopérer pour lutter contre la violence armée.

« Bien que je comprenne et apprécie l’urgence, l’interdiction temporaire remet en question le fondement de notre constitution, que j’ai juré de respecter », a déclaré Allen. « Je me méfie de placer mes adjoints dans des postes qui pourraient conduire à des conflits de responsabilité civile, ainsi que des risques potentiels posés par l’interdiction aux citoyens respectueux de la loi d’exercer leur droit constitutionnel à l’autodéfense. »

L’application de l’ordre du gouverneur pourrait également placer la police d’Albuquerque dans une position difficile avec le ministère américain de la Justice concernant un accord sur la réforme de la police, a déclaré le porte-parole de la police, Gilbert Gallegos.

« Toutes ces questions restent en suspens », a-t-il déclaré vendredi soir.

Lujan Grisham a fait référence à plusieurs fusillades récentes à Albuquerque en émettant l’ordre. Parmi eux, il y avait une fusillade présumée de rage au volant mercredi devant un stade de baseball d’une ligue mineure qui a tué Froyland Villegas, 11 ans, et a grièvement blessé une femme alors que leur véhicule était parsemé de balles alors que les gens quittaient le match.

Le mois dernier, Galilea Samaniego, 5 ans, a été mortellement abattue alors qu’elle dormait dans un camping-car. Quatre adolescents sont entrés dans la communauté des maisons mobiles à bord de deux véhicules volés tôt le 13 août et ont ouvert le feu sur la caravane, selon la police. La jeune fille a été touchée à la tête et est décédée plus tard à l’hôpital.

Le gouverneur a également cité la mort par balle en août dans le comté de Taos d’Amber Archuleta, 13 ans. Un garçon de 14 ans a abattu la jeune fille avec l’arme de son père alors qu’ils se trouvaient chez lui, ont indiqué les autorités.

« Quand les Néo-Mexicains ont peur de se retrouver dans la foule, d’emmener leurs enfants à l’école, de quitter un match de baseball – quand leur droit même à l’existence est menacé par la perspective de violences à chaque instant – quelque chose ne va vraiment pas », a déclaré Lujan Grisham. dans un rapport.

Le républicain le plus haut placé au Sénat de l’État a rapidement dénoncé vendredi les actions du gouverneur visant à restreindre les armes à feu comme moyen d’endiguer les crimes violents.

« Un enfant est assassiné, l’agresseur est toujours en liberté, et que fait le gouverneur ? Elle… cible les citoyens respectueux de la loi avec une ordonnance inconstitutionnelle sur les armes à feu », a déclaré le sénateur Greg Baca de Belen.

Miranda Viscoli, co-présidente des Nouveaux Mexicains pour prévenir la violence armée, a salué l’ordonnance du gouverneur comme une mesure courageuse et nécessaire pour freiner la violence armée, même si le sort juridique de la mesure est incertain.

« Si cela sauve une vie, cela vaut la peine », a déclaré Viscoli.

Depuis 2019, Lujan Grisham a signé une série de lois restreignant l’accès aux armes à feu, y compris une loi « drapeau rouge » de 2020 autorisant la police ou les adjoints du shérif à demander à un tribunal de retirer temporairement les armes des personnes susceptibles de se blesser ou de blesser autrui, une extension de ses antécédents. -vérifiez les exigences de presque toutes les ventes privées d’armes.

Elle a également signé une interdiction de possession d’armes à feu pour les personnes placées sous ordonnance de protection permanente pour violence domestique.

L’ordonnance de vendredi ordonne aux régulateurs de l’État de procéder à des inspections mensuelles des marchands d’armes à feu dans tout l’État afin de garantir le respect des lois sur les armes à feu.

Le ministère de la Santé de l’État rédigera un rapport sur les victimes par balle dans les hôpitaux du Nouveau-Mexique, qui inclura l’âge, la race, le sexe et l’origine ethnique, ainsi que la marque et le calibre de l’arme à feu impliquée et d’autres circonstances générales.

Cette histoire a été corrigée pour montrer que le procureur de la région d’Albuquerque ne faisait pas partie des responsables de l’application des lois lors de la conférence de presse.

