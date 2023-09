Le gouverneur du Nouveau-Mexique modifie l’ordonnance suspendant le droit de porter des armes à feu pour se concentrer sur les parcs et les terrains de jeux

SANTA FE, NM (AP) — La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a réduit vendredi une ordonnance qui suspendait largement le droit de porter des armes à feu dans et autour d’Albuquerque pour s’appliquer uniquement aux parcs et terrains de jeux publics où les enfants et leurs familles se rassemblent.

L’annonce du gouverneur est intervenue quelques jours après qu’un juge fédéral ait bloqué une partie de l’ordonnance, les critiques se multipliant quant à l’action du gouverneur démocrate et les contestations judiciaires des défenseurs des droits des armes à feu.

Les tirs d’armes à feu et les crimes violents à Albuquerque se sont poursuivis sans relâche au cours de la semaine depuis que Lujan Grisham a émis l’ordre temporaire de santé publique, a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse vendredi, ajoutant qu’elle continuerait à mettre en place un « cadre qui satisfera aux exigences légales » pour maîtriser les armes à feu. violence.

« Hier soir, nous avons vu des crimes violents se propager dans la ville, qui ont entraîné une blessure par arme à feu, deux détournements de voitures et un enlèvement avec des suspects pas encore en détention », a déclaré Lujan Grisham, apparaissant à Albuquerque aux côtés des principaux législateurs démocrates de l’État et du secrétaire d’État de son administration. la sécurité publique. « Nous sommes confrontés à une situation très grave dans nos communautés qui nécessite des résultats sérieux et immédiats. »

Elle a déclaré que l’ordonnance temporaire « est modifiée pour se concentrer désormais sur l’interdiction du transport ouvert ou dissimulé dans les parcs publics ou les terrains de jeux, où nous savons que nous avons un risque élevé pour les enfants et les familles ».

Le juge de district américain David Urias a déclaré mercredi que l’ordonnance initiale du gouverneur était susceptible de causer un préjudice irréparable aux personnes privées du droit de porter une arme en public pour se défendre, accordant une ordonnance d’interdiction temporaire pour bloquer la suspension du droit aux armes à feu jusqu’à une autre audience. a lieu début octobre.

Plus tôt dans la semaine, de nombreux manifestants portaient de manière provocatrice des armes de poing dans un étui sur leurs hanches ou des fusils lors d’un rassemblement de défenseurs des droits des armes à feu.

Le gouverneur pour son deuxième mandat a imposé le 8 septembre une ordonnance de santé publique d’urgence qui suspendait le droit de porter ou de dissimuler ouvertement des armes à feu dans les lieux publics sur la base d’un seuil statistique pour les crimes violents à Albuquerque et dans ses environs. Elle a cité les récentes fusillades dans l’État qui ont fait des morts parmi les enfants, affirmant qu’il fallait faire quelque chose.

Les législateurs républicains ont menacé de lancer une procédure de destitution et même certains démocrates influents et leaders des droits civiques ont averti que cette décision pourrait faire plus de mal que de bien aux efforts globaux visant à réduire la violence armée.

Le procureur général de l’État, Raúl Torrez, a annoncé qu’il ne pouvait pas défendre l’interdiction de porter des armes à feu pendant 30 jours à Albuquerque et dans ses environs, creusant ainsi le fossé entre les élus démocrates les mieux classés de l’État.

Lujan Grisham a déclaré vendredi que les procédures judiciaires avaient confirmé ses appels à une action urgente pour endiguer la violence armée.

« Il n’y a eu aucun désaccord dans cette salle d’audience sur le fait que la violence armée constitue un problème », a-t-elle déclaré.

L’archevêque catholique local a été parmi les rares à se joindre aux défenseurs de longue date du contrôle des armes à feu pour soutenir cet ordre.

Le Nouveau-Mexique est un État de port ouvert, donc l’ordre du gouverneur affecte toute personne du comté de Bernalillo qui peut légalement posséder une arme à feu, à quelques exceptions près. Bernalillo est le comté le plus peuplé de l’État et abrite Albuquerque.

___

Cette version corrige la description de l’ordonnance d’un juge selon laquelle les restrictions sur les armes à feu causeraient probablement un préjudice irréparable. Le juge n’a pas jugé l’ordonnance inconstitutionnelle.

Morgan Lee, Associated Press