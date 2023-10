Le gouverneur du Nouveau-Mexique Grisham défend les efforts visant à suspendre le droit de porter des armes à feu dans les parcs publics et les terrains de jeux

En réponse aux crimes violents commis à Albuquerque, la gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a émis une ordonnance de santé publique d’urgence visant à restreindre le droit de porter des armes à feu dans certains lieux publics.

Grisham a défendu sa décision alors que les critiques décrivent les dispositions comme une atteinte aux droits constitutionnels de légitime défense.

Mercredi, un juge fédéral décidera si les restrictions seront maintenues ou bloquées indéfiniment.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a défendu mardi sa décision de traiter la violence armée comme une épidémie de santé publique, citant des statistiques sur les récentes saisies d’armes à feu, la réduction des rapports de coups de feu dans la région métropolitaine d’Albuquerque et une légère augmentation des réservations de prison, en attendant un tribunal crucial. statuant sur un effort de signature visant à suspendre le droit de porter des armes à feu dans les parcs publics et les terrains de jeux.

La semaine dernière, le gouverneur a prolongé de 30 jours supplémentaires une ordonnance de santé publique d’urgence concernant la violence armée jusqu’au début du mois de novembre. Un juge fédéral a temporairement bloqué les dispositions qui suspendaient le droit de porter des armes dans les parcs publics, les terrains de jeux et autres zones où les enfants se récréent, fixant à mercredi la date limite pour se prononcer sur l’opportunité de bloquer indéfiniment les restrictions, le temps que plusieurs contestations judiciaires soient résolues.

Lujan Grisham est apparu à la conférence de presse aux côtés des secrétaires de cabinet non seulement des départements de la sécurité publique et des services correctionnels du Nouveau-Mexique, mais également des services de protection de l’enfance, de la santé publique et des agences de protection de l’environnement qui ont pour ordre de répondre aux ravages de la violence armée et de la drogue.

LE DÉFI JURIDIQUE DU NOUVEAU-MEXIQUE EXAMINE LES RESTRICTIONS SUR LE PORT D’ARMES AU MILIEU DES EFFORTS DE CONTRÔLE DES ARMES PAR L’ÉTAT

Ils ont dévoilé un nouveau tableau de bord de site Web pour les statistiques liées à la violence armée dans la région d’Albuquerque. Les responsables de l’administration ont déclaré que de nouveaux efforts visant à contenir la violence armée et la drogue ne seraient pas possibles sans les ordonnances d’urgence, comme un mandat élargissant les services de santé comportementale des principaux assureurs médicaux et un financement d’urgence pour la détection de drogues dans les eaux usées dans les écoles.

« Je n’aurai pas de repos tant que nous n’aurons pas à parler de (la violence armée) comme d’une épidémie et d’une urgence de santé publique. C’est l’objectif – et si nous inversons la tendance et que cela soit durable », a déclaré Lujan Grisham.

Lujan Grisham est confrontée à une réaction publique de la part des critiques de son ordre de santé publique, qui décrivent ses dispositions sur la restriction des armes à feu comme une atteinte aux droits constitutionnels qui permettent à une personne de porter une arme à feu pour se défendre.

Mardi, la gouverneure a déclaré qu’elle avait la responsabilité d’explorer les possibilités de créer des « espaces sûrs » sans armes à feu dans un contexte judiciaire changeant.

« C’est une question qui est maintenant portée devant les tribunaux », a déclaré Lujan Grisham à propos de ses propositions de restrictions sur les armes à feu. « J’ai besoin de savoir ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire pour assurer la sécurité des Néo-Mexicains. »

Cette impasse n’est qu’une parmi tant d’autres à la suite d’une décision de la Cour suprême des États-Unis l’année dernière élargissant le droit aux armes à feu, alors que les dirigeants des États politiquement de tendance libérale explorent de nouvelles voies de restrictions.

LE GOUVERNEUR DU NOUVEAU-MEXIQUE RÉDUIT LA PORTÉE DE L’ORDRE DES ARMES DE BALAYAGE APRÈS QUE LE JUGE NOMMÉ PAR BIDEN L’A DÉCLARÉ INCONSTITUTIONNEL

Les ordonnances d’urgence du gouverneur comprennent également des directives pour des inspections mensuelles des marchands d’armes à feu dans tout l’État, des rapports sur les victimes par balle dans les hôpitaux du Nouveau-Mexique et des programmes volontaires de rachat d’armes.

La secrétaire aux services correctionnels, Alisha Tafoya Lucero, a déclaré que son agence prenait en charge 48 détenus nécessitant beaucoup d’entretien du centre de détention métropolitain du comté de Bernalillo afin de libérer du personnel pour aider la région à lutter contre les crimes violents.

Le secrétaire du ministère de l’Environnement, James Kenney, a déclaré que le programme prévu d’analyse des eaux usées vise à identifier quels opioïdes, y compris le fentanyl, sont présents dans les écoles publiques, avec 250 points de test dans tout l’État, afin d’éclairer la réponse de l’État.

Le gouverneur a assoupli les restrictions initiales sur les armes à feu dans le cadre de l’ordonnance d’urgence de santé publique qui suspendait largement le droit de porter une arme à feu dans la plupart des lieux publics, ce que le shérif et le chef de la police d’Albuquerque avaient refusé de faire respecter.

La dernière ordonnance sanitaire évite également toute interférence avec l’accès à un stand de tir municipal d’Albuquerque situé dans un parc public. Les restrictions sur les armes à feu seraient liées à un seuil statistique de crime violent qui s’appliquerait uniquement à Albuquerque et ses environs.

La police d’État aurait le pouvoir, en vertu de l’ordre du gouverneur, d’imposer des sanctions civiles et des amendes pouvant aller jusqu’à 5 000 dollars en cas d’infraction.