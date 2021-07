Le gouverneur du NJ supplie les gens de se faire vacciner, prévient qu’il ramènera les mandats de masque «si nous le devons»

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a exhorté mardi les résidents non vaccinés de l’État à se faire vacciner contre Covid, déclarant à CNBC dans une interview qu’il espère qu’il ne sera pas nécessaire de réappliquer les restrictions de santé publique telles que les mandats de masque.

Les commentaires du gouverneur démocrate sur « Squawk Box » surviennent alors que les cas de coronavirus aux États-Unis augmentent fortement, tandis que la variante delta hautement contagieuse circule. Cependant, le récent niveau moyen quotidien des nouvelles infections reste bien en deçà du pic du pays au début de l’année.

L’augmentation des infections affecte particulièrement les zones à faible taux de vaccination, selon des responsables américains. Président Joe Biden dit la semaine dernière, « Regardez, la seule pandémie que nous ayons est parmi les non vaccinés. »

Murphy a utilisé un langage similaire dans son interview à CNBC mardi. « Nous avons probablement 350 personnes dans notre hôpital. Nous les gardons dans nos prières. Mais je me permets de dire qu’elles ne sont toutes pas vaccinées. Je continuerais donc à… implorer les gens de se faire vacciner. »

« Les variantes sont partout dans notre état », a-t-il poursuivi. « Je prierais les gens de se faire vacciner, et s’ils le font, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas attraper Covid. Mais cela signifie, en grande partie, que vous allez rester en dehors de l’hôpital et s’il vous plaît que Dieu reste en vie . »

La moyenne sur sept jours des nouveaux cas quotidiens de coronavirus dans le New Jersey est d’environ 422, en hausse de près de 50% par rapport à il y a une semaine, selon une analyse CNBC des données de l’Université Johns Hopkins. Cependant, il est considérablement inférieur à celui de la mi-janvier, lorsque la moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes du New Jersey a culminé à près de 6 200. A cette époque, la campagne de vaccination américaine n’en était qu’à ses débuts.

La moyenne sur sept jours du pays des nouveaux cas quotidiens de coronavirus est de 34 730, soit une augmentation de 47% par rapport à il y a une semaine, selon l’analyse de CNBC des données de Hopkins. La moyenne de sept jours de nouvelles infections quotidiennes la plus élevée jamais enregistrée aux États-Unis était d’environ 251 000, début janvier. Les cas de coronavirus augmentent dans 46 États et à Washington DC

Murphy a reconnu que la situation de Covid dans le New Jersey s’était récemment aggravée, mais a déclaré que c’était relatif.

« La bonne nouvelle est que les mesures globales, si vous regardez les hospitalisations, les taux de positivité, les personnes gravement malades aux soins intensifs, le taux de transmission, etc., alors que ce n’est peut-être pas ce qu’il était il y a quelques semaines, ce sont encore largement en très bonne forme », a-t-il déclaré. « Nous continuons de vacciner plusieurs milliers de personnes, sinon plus, par jour avec leur premier vaccin. »

Près de 49% de la population américaine est entièrement vaccinée et 56,1% ont reçu au moins une dose de vaccin, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 55% de la population totale du New Jersey est entièrement vaccinée.

Selon le CDC, les personnes entièrement vaccinées peuvent « reprendre leurs activités sans porter de masque ni rester à 6 pieds l’une de l’autre, sauf si cela est requis par les lois, règles et réglementations fédérales, étatiques, locales, tribales ou territoriales, y compris les directives locales sur les entreprises et le lieu de travail ».

La semaine dernière, des responsables du comté de Los Angeles, le plus peuplé du pays, ont réinstallé son mandat de masque d’intérieur, y compris pour les personnes entièrement vaccinées, en raison de l’augmentation des cas de coronavirus.

Lorsqu’on lui a demandé si le New Jersey suivrait l’action du comté de LA sur les masques, Murphy a déclaré: « Pour le moment, j’espère que nous n’aurons pas à faire cela. » En général, le gouverneur a déclaré que le New Jersey ne voulait pas imposer de restrictions Covid, dont la plupart ont été levées début juin, remettre en place. « Si nous le devons, nous le ferons », a-t-il prévenu.

« J’espère … nous allons pouvoir rester où nous sommes, mais vous ne dites jamais jamais », a ajouté Murphy. « Ce virus dicte les termes, pas nous, et nous continuerons à le regarder comme un faucon. »