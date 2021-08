Le gouverneur du NJ Murphy exige des vaccins pour les soins de santé de l’État et d’autres travailleurs de première ligne

Phil Murphy, gouverneur du New Jersey, prend la parole lors d’une conférence de presse après avoir visité le site de vaccination Covid-19 du New Jersey Convention and Exposition Center à Edison, New Jersey, le 15 janvier 2021.

« Je tiens à préciser parfaitement … que si nous ne constatons pas d’augmentation significative des taux de vaccination parmi les employés dans ces contextes, nous sommes prêts et disposés à exiger que tout le personnel soit vacciné comme condition de leur emploi », a déclaré Murphy. à la conférence de presse.

Murphy a ajouté que les employés qui ne se font pas vacciner doivent se soumettre à des tests réguliers de coronavirus jusqu’à deux fois par semaine. Le mandat s’applique à tout le personnel des hôpitaux, des établissements pénitentiaires et des centres de vie assistée du New Jersey.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a mandaté des vaccins pour divers travailleurs de première ligne de l’État lors d’une conférence de presse lundi, fixant une date limite au 7 septembre pour les employés couvrant les soins de santé et les prisons.

La dernière mesure de Murphy intervient moins d’une semaine après qu’il a publié une déclaration recommandant que les résidents de l’État vaccinés et non vaccinés portent des masques dans les lieux publics intérieurs où il y a un risque élevé de contracter le coronavirus. Citant des cas de Covid « allant dans la mauvaise direction », Murphy et la commissaire à la santé Judy Persichilli ont noté dans un communiqué la transmissibilité accrue de la variante delta comme un facteur déterminant pour l’avis.

Murphy a initialement levé le mandat du masque d’intérieur du New Jersey avec un décret exécutif le 24 mai pour s’aligner sur les directives mises à jour du CDC pour les personnes entièrement vaccinées. Dans son ordre, Murphy a également éliminé les exigences de distanciation sociale pour les entreprises et les limites de capacité pour les rassemblements en intérieur.

À New York, le gouverneur Andrew Cuomo, l’un des collaborateurs fréquents de Murphy sur les protocoles Covid, a rendu obligatoire des vaccins pour les travailleurs des transports de l’État ce matin, quelques jours seulement après avoir émis un mandat similaire affectant les travailleurs des hôpitaux publics.

Les données de l’Université Johns Hopkins indiquent que la moyenne des cas de coronavirus sur sept jours dans le New Jersey a atteint 938 la semaine dernière, soit un bond de près de 38% par rapport à la semaine précédente. Le CDC rapporte que 77% des résidents du New Jersey de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus.

CNBC Nate Rattner contribué à ce reportage.