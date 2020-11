Le gouverneur du New Jersey veut l’ouverture des écoles. Les responsables locaux ont d’autres idées.

Les tensions soulignent la difficulté que les gouverneurs du Nord-Est ont eue à persuader les districts de rouvrir plus complètement – des décisions qui obligent souvent les conseils scolaires à résister aux puissants syndicats d’enseignants et à vivre avec le risque inhérent d’épidémies à mesure que le virus augmente.

La semaine dernière, alors que la ville de New York était sous le choc de la décision du maire de fermer le plus grand district scolaire du pays, M. Murphy s’est joint à six autres gouverneurs – y compris celui de New York – pour libérer une déclaration sur l’importance et la sécurité relative de l’enseignement en personne.

Le gouverneur Philip D. Murphy a exhorté les districts scolaires du New Jersey à s’ouvrir à des cours en face à face, notant à plusieurs reprises que la propagation du coronavirus parmi les enseignants et les étudiants était bien inférieure aux attentes.

Les parents et les enfants sont souvent pris au milieu, obligés de changer rapidement de routine et d’attentes en une année déjà gâchée par les défis extraordinaires de l’enseignement à distance.

M. Murphy, un démocrate, a le pouvoir de fermer des écoles, comme il l’a fait en mars, lorsque New York et le New Jersey étaient l’un des premiers épicentre de la pandémie. Et il a dit que les décisions concernant l’enseignement à distance doivent être approuvées par l’État et que les districts doivent s’efforcer de ramener les élèves en classe.

Pourtant, malgré toutes les exhortations publiques du gouverneur, un porte-parole du ministère de l’Éducation du New Jersey ne pouvait pas signaler un seul cas où l’État a rejeté le projet d’un district de passer à l’enseignement à distance.

Les gouverneurs de Massachusetts et Connecticut ont été confrontés à des pressions similaires de la part des districts et des syndicats qui continuent de souligner l’importance de l’éducation en personne. À New York, le gouverneur Andrew M. Cuomo a proposé un plan pour maintenir les écoles de New York ouvertes pendant au moins quelques jours de plus, mais le maire l’a repoussé.