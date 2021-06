Le gouverneur du New Jersey signe une loi interdisant aux propriétaires de demander les antécédents criminels des locataires pour marquer Juneteenth – RT USA News

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a signé un projet de loi interdisant aux propriétaires de demander aux locataires potentiels s’ils ont un casier judiciaire, affirmant qu’il avait mis son nom sur la mesure pour célébrer les vacances du 15 juin.

« Aujourd’hui, je suis fier de signer la loi sur les chances équitables dans le logement et de travailler pour uniformiser ce qui a été pendant trop longtemps un terrain de jeu inégal en matière d’accès au logement », a déclaré vendredi le gouverneur démocrate dans un communiqué, appelant le projet de loi « une législation de premier plan ».

Alors que nous commémorons le 19 juin, nous devons nous engager à nous souvenir du passé et à continuer à prendre des mesures pour garantir que les communautés de couleur, en particulier les Noirs américains, atteignent la pleine équité qu’elles méritent.

La nouvelle loi, qui entre en vigueur en janvier, permet aux propriétaires de tenir compte des casiers judiciaires des délinquants sexuels enregistrés, des personnes reconnues coupables de fabrication de méthamphétamine dans des logements subventionnés par le gouvernement fédéral et d’un certain nombre d’autres infractions. Cependant, avant d’effectuer une vérification des antécédents criminels, les propriétaires doivent « offre conditionnelle » au demandeur, qui peut être retiré ultérieurement.

Les partisans du projet de loi, comme le sénateur de l’État démocrate Troy Singleton, ont fait valoir qu’il « permettra à ceux qui ont payé leur dette envers la société de progresser dans leur vie de manière productive », en particulier pour les résidents non blancs, qui font face à un taux d’incarcération environ 12 fois plus élevé dans le New Jersey que leurs homologues blancs, selon une étude de 2019.

Les critiques de Murphy considéraient cependant le moment de la signature du projet de loi comme suspect, certains suggérant que lier les Afro-Américains à un projet de loi relatif aux casiers judiciaires était lui-même « raciste, » malgré l’appel explicite du gouverneur au racisme « équité. »

« Un banquier blanc milliardaire suppose que seuls les Noirs bénéficieront de cette loi », un détracteur a écrit.

Vous associez donc des criminels à Juneteeth (alias un jour pour les Afro-Américains). Comme si ce n’était pas raciste – Samantha (@Smackensie333) 18 juin 2021

Qu’est-ce que cela a à voir avec Juneteenth? Vous venez d’associer toutes les personnes de couleur à des criminels, quel raciste ! – Ham Burg (@hamburg401) 18 juin 2021

Organisé chaque année le 19 juin pour commémorer la fin de l’esclavage aux États-Unis, le Juneteenth est officiellement reconnu dans la plupart des États depuis un certain temps, mais a été élevé au rang de jour férié fédéral plus tôt cette semaine. Cette décision a été controversée pour certains républicains, dont 14 ont voté contre la mesure à la Chambre, arguant qu’elle était inspirée par « politique identitaire » et ne ferait qu’alimenter la division raciale dans le pays.

Le représentant du Montana, Matt Rosendale, par exemple, a appelé le projet de loi « un effort de la gauche pour créer une journée de toutes pièces pour célébrer la politique identitaire », prétendre que cela ferait « Théorie critique de la race l’idéologie régnante » aux Etats-Unis. D’autres ont suggéré que les vacances entreraient en concurrence avec les célébrations du jour de l’indépendance le 4 juillet.

Les célébrations locales de Juneteenth sont documentées depuis plus de 150 ans, la tradition commençant à Galveston, au Texas, dans les années 1860, où les derniers Noirs réduits en esclavage ont appris leur émancipation à la fin de la guerre civile. Il est resté largement confiné au sud des États-Unis depuis, bien qu’un certain nombre d’États et de villes du nord aient officiellement reconnu cette journée.





Aussi sur rt.com

« Mémoire vivant » ou « politique identitaire » ? Le Congrès adopte le projet de loi faisant du 17 juin un jour férié fédéral pour marquer la fin de l’esclavage







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !