Le gouverneur du New Jersey mène les appels démocrates pour que Menendez quitte le Sénat

Plusieurs démocrates, dont le gouverneur de son propre État, ont appelé leur collègue Robert Menendez à démissionner après que les autorités fédérales ont accusé le sénateur américain du New Jersey et son épouse d’avoir accepté des pots-de-vin.

Les autorités ont révélé vendredi des accusations selon lesquelles Robert et Nadine Menendez auraient illégalement accepté des lingots d’or, de l’argent liquide, une luxueuse voiture Mercedez-Benz et d’autres cadeaux en échange de faveurs bénéficiant à trois hommes d’affaires et pour influencer le gouvernement égyptien.

En réponse, le député démocrate Dean Phillips du Minnesota a dit à CNN il était profondément déçu par Menendez et par le fait que le sénateur devait démissionner. Phillips a déclaré que c’était sa position malgré sa conviction que toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire.

« Oui, je suis démocrate, tout comme le sénateur Menendez, mais d’après ce que j’ai vu, je suis déçu et oui, je pense qu’il devrait démissionner », a déclaré Phillips.

Il a poursuivi : « Je suis consterné. Quiconque fait attention – je m’en fiche [about] votre politique, démocrate ou républicaine, vous devriez être consterné.

« Un membre du Congrès qui semble avoir enfreint la loi est quelqu’un qui, selon moi, devrait démissionner. »

Phillips a ensuite évoqué le cas de George Santos, le membre du Congrès républicain qui a plaidé non coupable de 13 chefs d’accusation de fraude, de blanchiment d’argent et de vol de fonds publics.

« Je pense que George Santos aurait déjà dû démissionner », a-t-il déclaré. « Malheureusement, notre processus d’éthique à la Chambre, et je dirais également au Sénat, n’est pas aussi efficace qu’il devrait l’être, nous devons donc nous fier au système judiciaire, mais je suis vraiment déçu. »

En réponse à une question de savoir si les dirigeants démocrates du Congrès devraient s’appuyer sur Menendez pour qu’il démissionne et l’expulse, Phillips a répondu : « Écoutez, j’essaie de restaurer la confiance dans le gouvernement.

« C’est une de mes missions. Cela fait partie des missions de beaucoup de mes collègues, et parfois nous devons prêcher par l’exemple, même si cela est inconfortable. Et je dirais que cette fois, oui, la réponse est absolument.

Le représentant du New Jersey, Andy Kim, un démocrate, a également appelé Menendez à démissionner. Le Globe du New Jersey cité Kim a déclaré : « Ces allégations sont graves et alarmantes. Peu importe le titre de votre poste ou votre politique – personne en Amérique n’est au-dessus des lois.

« Les habitants du New Jersey ont absolument besoin de connaître la vérité sur ce qui s’est passé, et j’espère que le système judiciaire travaillera de manière approfondie et rapide pour mettre cette vérité en lumière. »

Il a ajouté : « En attendant, je ne suis pas convaincu que le sénateur ait la capacité de se concentrer correctement sur notre État et sa population tout en abordant une question juridique aussi importante. Il devrait se retirer.

Sans surprise, le New Jersey Comité d’État républicain a rejoint Phillips et Kim pour appeler à la démission de Menendez. Le communiqué fait état des « problèmes juridiques de Menendez [were] une distraction embarrassante ».

« Pour le bien du peuple de cet État, qui mérite une représentation pleine et dévouée, nous appelons (…) Robert Menendez à démissionner », ajoute le communiqué.

Dans le New Jersey, s’il y a un poste vacant au Sénat américain, ce siège est attribué rempli par une nomination de gouverneur avant la tenue d’une élection spéciale pour remplacer la personne nommée. Si Menendez quittait ses fonctions, son poste serait pourvu par le gouverneur démocrate de l’État, Phil Murphy, une réalité qui rend peut-être moins inconfortable pour Phillips et Kim d’insister sur la démission de leur collègue membre du parti.

Murphy lui-même a également appelé à la démission de Menendez une déclaration publié vendredi.

« Les allégations contenues dans l’acte d’accusation… sont profondément troublantes », indique le communiqué. « Il s’agit d’accusations graves qui mettent en cause la sécurité nationale et l’intégrité de notre système de justice pénale. »

Ces derniers mois, les démocrates ont non seulement demandé que Santos soit démis du Congrès, mais ils ont également exigé que Donald Trump ne brigue pas un second mandat présidentiel alors qu’il est aux prises avec plus de 90 accusations criminelles dans le cadre de quatre actes d’accusation distincts.

Les démocrates de la Chambre des représentants ont présenté une résolution visant à expulser Santos du Congrès en mai, mais les républicains ont réussi à contourner la manœuvre.

Pendant ce temps, le sénateur démocrate américain de Virginie, Tim Kaine, a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’il pensait qu’il existait un « argument puissant » selon lequel Trump pourrait être disqualifié de l’élection présidentielle de 2024 en vertu du 14e amendement de la constitution. Cet amendement interdit à toute personne ayant prêté serment de soutenir la Constitution et s’étant « engagée dans une insurrection » contre les États-Unis d’occuper une fonction civile, militaire ou élective sans l’approbation des deux tiers de la Chambre et du Sénat.

Les accusations portées par Trump incluent celles liées à l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Congrès organisée par ses partisans après sa défaite à l’élection présidentielle de l’année précédente face à Joe Biden.

D’autres libéraux ainsi que d’éminents juristes à travers le pays ont fait écho à cet argument.