Le gouverneur du New Jersey exige la démission du sénateur Bob Menendez

WASHINGTON — Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, le président de l’Assemblée générale de l’État et le président du Comité d’État démocrate ont tous appelé le sénateur américain Bob Menendez à démissionner vendredi après que leur compatriote démocrate ait été inculpé de corruption fédérale.

« Les allégations contenues dans l’acte d’accusation contre le sénateur Menendez et quatre autres accusés sont profondément troublantes », Murphy » a dit à propos de Menendez, le sénateur principal de l’État.

« Il s’agit d’accusations graves qui mettent en cause la sécurité nationale et l’intégrité de notre système de justice pénale », a déclaré Murphy.

« Les faits allégués sont si graves qu’ils compromettent la capacité du sénateur Menendez à représenter efficacement le peuple de notre État. C’est pourquoi j’exige que son démission immédiate« .

Président de l’Assemblée Craig Coughlin a déclaré : « Les accusations portées aujourd’hui contre le sénateur Menendez vont à l’encontre de tout ce que nous devrions croire en tant que fonctionnaires.

« Nous avons reçu la confiance du public, et une fois cette confiance brisée, nous ne pouvons plus continuer », a déclaré Coughlin, ajoutant que Menendez doit démissionner pour « permettre au New Jersey et à l’Amérique d’avancer ».

Président du Comité de l’État démocratique LeRoy Jones, Jr.. a déclaré que Menendez devrait démissionner « dans l’intérêt de garantir que les habitants du New Jersey continuent de bénéficier de la représentation fédérale qu’ils méritent ».

Jones a également évoqué les prochaines élections législatives de l’État en novembre et a déclaré que la démission de Menendez permettrait au parti démocrate de « rester concentré » sur les élections au niveau de l’État.

Deux démocrates du New Jersey au Congrès, les représentants américains Andy Kim et Mikie Sherrill, ont également appelé Menendez à démissionner.

Menendez, 69 ans, et son épouse, Nadine Menendez, ont été inculpés de trois chefs d’accusation, ainsi que trois hommes d’affaires du New Jersey inculpés de deux des chefs d’accusation.

Le couple est accusé d’avoir accepté des centaines de milliers de dollars de pots-de-vin pendant au moins quatre ans, tandis que le sénateur accordait, en échange, des faveurs politiques aux trois hommes d’affaires.

Les procureurs affirment que ces faveurs comprenaient la fourniture d’informations sensibles sur la sécurité nationale aux responsables égyptiens.

Mendendez a insisté sur le fait que lui et sa femme n’avaient rien de mal et a accusé les procureurs dans un communiqué d’avoir « dénaturé le travail normal d’un bureau du Congrès ».

Il n’a pas abordé les accusations spécifiques, se contentant de dire que « les faits ne sont pas tels que présentés ».

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, a déclaré dans un communiqué : « Bob Menendez a été un fonctionnaire dévoué et se bat toujours avec acharnement pour les habitants du New Jersey. »

Procureur général du New Jersey, Matthew Platkin dans un rapport vendredi après-midi, a déclaré : « Les allégations sont profondément troublantes pour moi et mon bureau, et nous sommes déjà en train d’examiner les préoccupations soulevées par l’acte d’accusation. »

« Comme le montre clairement l’acte d’accusation, désormais non scellé, il y a des allégations selon lesquelles Menendez aurait tenté de faire pression sur un haut responsable de ce bureau sous une administration précédente », a déclaré Platkin.

« La conduite alléguée dans l’acte d’accusation s’est produite avant mon mandat de procureur général et impliquait une affaire qui a été résolue avant mon mandat. Mon bureau a pleinement coopéré à l’enquête du district sud de New York. Nous continuerons de le faire. … Nous menons également notre propre enquête interne indépendante sur les allégations contenues dans l’acte d’accusation. »

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.