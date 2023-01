Le gouverneur du Nevada, Lombardo, met l’accent sur l’unité dans son discours inaugural

CARSON CITY, Nevada (AP) – Le gouverneur républicain du Nevada, Joe Lombardo, a appelé à l’unité lors de sa cérémonie d’investiture mardi, tout en continuant de défendre des idéaux conservateurs tels que le choix de l’école et l’abrogation de certaines récentes réformes de la justice pénale qu’il a qualifiées de “douces envers le crime”.

Devant un peu plus de 700 personnes au centre communautaire de Carson City, des responsables de tout l’État ont prêté serment, un pasteur a dirigé le public dans la prière et cinq anciens gouverneurs se sont assis derrière Lombardo alors qu’il prononçait son premier discours en fonction. Cela comprenait le démocrate Steve Sisolak, le titulaire que Lombardo a battu dans l’un des concours de gouverneur les plus proches du pays.

Lombardo a déclaré que travailler ensemble sera le “pacte central” de son administration.

“En même temps, je porterai la cause des idéaux conservateurs ancrés dans la responsabilité personnelle, la discipline budgétaire et l’ingérence limitée du gouvernement”, a-t-il ajouté.

Lombardo a officiellement prêté serment lundi lors d’une inauguration plus restreinte pour se conformer à un délai de l’État. L’événement de mardi a été déplacé des marches du Capitole de l’État du Nevada au centre communautaire alors qu’une tempête de neige d’une journée a frappé la région.

Aux côtés de Lombardo se trouvaient une liste d’élus qui ont prêté serment, représentant le résultat à mi-parcours du Nevada : le lieutenant-gouverneur républicain Stavros Anthony et le contrôleur Andy Matthews, ainsi que le procureur général démocrate Aaron Ford, le secrétaire d’État Cisco Aguilar et Trésorier Zach Conine.

Lombardo, qui s’est présenté comme un candidat plus modéré par rapport au reste du champ primaire républicain, a reconnu les divisions politiques à travers l’État, ajoutant “qu’à certains endroits, nous sommes inutilement polarisés”.

“A tous ceux que je dis, nous pouvons soit nous y soumettre, soit nous efforcer de nous élever au-dessus en reconnaissant que nous avons tous une responsabilité envers l’avenir”, a-t-il déclaré.

Une grande partie des priorités de Lombardo pourraient devoir provenir d’un compromis, car les démocrates détiennent la majorité au Sénat de l’État et une supermajorité à l’Assemblée de l’État.

Au cours de son discours, il a réitéré sa promesse de campagne de ne pas imposer de nouvelles taxes et a réitéré son objectif de diversifier l’économie du Nevada pour moins dépendre des jeux et du tourisme.

Il a cité Abraham Lincoln, dont la campagne de réélection de 1864 a été l’une des principales raisons pour lesquelles le Congrès s’est empressé d’admettre le Nevada comme 36e État de l’Union, ainsi que les anciens gouverneurs du Nevada assis derrière lui – le républicain Brian Sandoval et le démocrate Richard Bryan. Il a également invoqué l’ancien gouverneur du Nevada et le sénateur américain à deux mandats Paul Laxalt, un républicain dont le petit-fils, Adam Laxalt, a perdu une candidature au Sénat en novembre.

Lombardo a également fait référence à plusieurs reprises à la “Nevada Way” – un concept de confiance et de courage permettant aux Nevadans de surmonter l’adversité. Il l’a appliqué à ce qu’il a appelé des années difficiles pendant la pandémie de COVID-19 et les fluctuations économiques de l’économie touristique du Nevada.

“Chaque fois que nous avons été contraints de faire face à ces revers, nous sommes ressortis plus déterminés à réussir que jamais auparavant”, a-t-il déclaré.

L’officier de police de carrière devenu shérif élu était le seul challenger républicain à renverser un gouverneur démocrate lors du cycle de mi-mandat de l’année dernière. Le billet du gouverneur du Nevada était l’une des nombreuses courses très minces à l’échelle de l’État du Nevada qui ont abouti à un résultat de billet partagé.

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press