Le gouverneur du Nevada GOP signe des projets de loi sur la santé des transgenres tout en opposant son veto à une autre tendance du parti

CARSON CITY, Nevada (AP) – Le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a signé deux projets de loi liés aux droits des transgenres et a opposé son veto à un autre, contrecarrant les tendances d’autres gouverneurs républicains à travers le pays qui ont poussé des politiques anti-transgenres.

La signature lundi par Lombardo d’un projet de loi exigeant que les compagnies d’assurance maladie, y compris Medicaid, couvrent toutes les chirurgies d’affirmation de genre était le troisième projet de loi majeur lié à la santé et aux droits des transgenres pour atteindre son bureau.

Un autre projet de loi qu’il a signé plus tôt ce mois-ci exige que le Département des services correctionnels de l’État adopte des normes de santé mentale et médicale pour les personnes transgenres et non conformes au genre dans les prisons de l’État, y compris une formation aux compétences culturelles pour les gardiens.

Une demi-douzaine de législatures contrôlées par les démocrates comme celle du Nevada ont proposé des projets de loi protégeant les soins de santé transgenres, les droits civils et les protections juridiques. Mais la signature de Lombardo intervient alors que les gouverneurs républicains ailleurs sont allés dans la direction opposée, signant une législation restreignant les droits des personnes transgenres.

« Le Nevada est depuis très longtemps un type d’État à vivre et à laisser vivre », a déclaré la défenseure des droits des transgenres Brooke Maylath, qui a travaillé sur les trois projets de loi. « Et je suis heureux de voir que ce gouverneur n’a pas été détourné par la division que nous avons vue dans d’autres États. »

Pourtant, Maylath a critiqué Lombardo pour avoir opposé son veto à un projet de loi plus tôt ce mois-ci qui aurait protégé les fournisseurs de services d’affirmation de genre contre la perte de leur licence médicale et interdit au pouvoir exécutif d’aider à des poursuites en dehors de l’État. Elle a déclaré que l’absence de ces protections aggraverait la pénurie de fournisseurs déjà existante au Nevada.

Dans son message de veto, Lombardo a déclaré que le projet de loi entraverait la capacité de son bureau à « être certain que tous les soins d’affirmation de genre liés aux mineurs sont conformes à la loi de l’État » et à garantir les normes de santé et de sécurité publiques.

La dernière signature de Lombardo pour le projet de loi obligeant les compagnies d’assurance maladie à couvrir toutes les chirurgies affirmant le genre intervient après que le gouverneur démocrate de l’Oregon a signé une loi presque identique en mai.

La signature de ce projet de loi a conduit à des critiques internes du parti pour Lombardo, l’ancien shérif du comté de Clark qui était le seul républicain à renverser un gouverneur démocrate sortant à mi-parcours de 2022.

La membre du Comité national républicain du Nevada, Sigal Chattah, a qualifié Lombardo de « risée à travers le pays » dans un tweet.

« J’implore les gens de lire le projet de loi dans son intégralité », a déclaré Lombardo au journaliste mardi, ajoutant qu’il renforce principalement les procédures déjà existantes. « Et vous verrez que ce n’est pas aussi draconien, préjudiciable ou immoral que les gens le décrivent. »

L’un des parrains du projet de loi signé lundi, la sénatrice démocrate Melanie Scheible, avait présenté la législation comme un moyen d’économiser l’argent de l’État en raison des pertes potentielles dans les poursuites contre l’État Medicaid. Elle a cité une déclaration de 2015 de la division des assurances de l’État qui interdit le refus de soins médicalement nécessaires sur la base de l’identité de genre.

« L’idée est de lever toute ambiguïté et de mettre la réponse dans le statut, au lieu d’attendre une réponse d’un tribunal », a déclaré Scheible dans une interview plus tôt dans la session.

Beaucoup attribuent à la déclaration la raison pour laquelle davantage de chirurgies majeures affirmant le genre sont de plus en plus considérées comme «médicalement nécessaires» plutôt que «cosmétiques» au Nevada par les compagnies d’assurance, ce qui couvre davantage de chirurgies affirmant le genre.

Pourtant, de nombreuses procédures – greffes de cheveux, chirurgie de féminisation faciale et modification de la voix parmi elles – sont souvent encore classées comme «cosmétiques» malgré leur rôle dans le traitement de la dysphorie de genre, considérée comme une condition médicale qui entraîne une détresse grave en raison d’une inadéquation entre l’identité de genre et le sexe attribué à la naissance.

Le projet de loi a été adopté selon les lignes de parti au Sénat et à l’Assemblée de l’État, les républicains s’y étant opposés.

Lombardo a également résisté aux tendances du parti plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a signé un autre projet de loi qui codifiait davantage les protections existantes garantissant que les commissions qui supervisent les licences médicales ne disciplinent pas ou ne disqualifient pas les médecins qui pratiquent des avortements.

___

Stern est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction. Suivez Stern sur Twitter : @gabestern326.

Gabe Stern, Associated Press