Le gouverneur du Nebraska signe une interdiction de l’avortement de 12 semaines et des limites sur les soins affirmant le genre pour les mineurs

LINCOLN, Neb. (AP) – Le gouverneur républicain du Nebraska, Jim Pillen, a signé lundi un projet de loi interdisant l’avortement à 12 semaines de grossesse et restreignant les soins médicaux affirmant le genre pour les personnes de moins de 19 ans.

L’interdiction de l’avortement prend effet immédiatement, tandis que l’interdiction des soins affirmant le genre prend effet le 1er octobre. La mesure hybride lie les restrictions que les républicains ont appliquées à travers les États-Unis.

Pillen a qualifié la loi de « victoire la plus importante pour l’agenda social conservateur depuis plus d’une génération au Nebraska » avant de signer la loi tout en tenant la fille de 5 jours de quelques amis alors que ses deux petites-filles aînées se tenaient à côté de lui.

« Il s’agit de protéger nos enfants et de sauver des bébés. Pure et simple », a déclaré Pillen.

Les opposants ont promis de porter plainte pour tenter de bloquer la loi. Le chef de l’American Civil Liberties Union of Nebraska, Mindy Rush Chipman, a déclaré dans un communiqué que « toutes les options sont sur la table pour annuler ces mesures régressives ».

« La décision du gouverneur de signer ces restrictions radicales dans la loi trahit un mépris total pour la liberté, la santé et le bien-être des Nebraskas », a déclaré Rush Chipman. « Tout comme nous l’avons vu dans d’autres États, ces interdictions entraîneront des dommages importants, blessant le plus intensément des communautés déjà vulnérables. »

Le Nebraska n’avait pas adopté de nouvelle interdiction d’avortement depuis 2010, lorsqu’il est devenu le premier État à limiter la procédure à environ 20 semaines de grossesse. L’interdiction de 12 semaines comprend des exceptions pour le viol, l’inceste et pour sauver la vie de la mère.

La sénatrice d’État Joni Albrecht de Thurston, qui a appliqué des restrictions encore plus strictes à l’avortement au cours de la session, a essuyé ses larmes en disant qu’elle espère éventuellement décréter une interdiction à tous les stades de la grossesse.

La Caroline du Nord a également récemment adopté une interdiction de l’avortement de 12 semaines, parmi une multitude de restrictions promulguées dans les États après que la Cour suprême des États-Unis a annulé l’année dernière la décision Roe v. Wade de 1973 qui établissait un droit national à l’avortement. Quatorze États ont approuvé l’interdiction de l’avortement pendant la grossesse.

La loi du Nebraska empêchera également les personnes transgenres de moins de 19 ans de subir une chirurgie de confirmation de genre. Il restreint l’utilisation des traitements hormonaux et des bloqueurs de la puberté chez les mineurs, en confiant au médecin-chef de l’État – une personne politique nommée qui est un médecin des oreilles, du nez et de la gorge – la responsabilité de fixer les règles de ces thérapies. Au Nebraska, les personnes de moins de 19 ans sont considérées comme des mineurs.

La législature monocamérale de l’État a adopté le projet de loi avec les deux questions litigieuses vendredi après des heures de débats houleux. Les législateurs conservateurs se sont disputés juste assez de votes pour mettre fin à une obstruction avant d’approuver le projet de loi.

La proposition restreignant les soins affirmant le genre a été le point d’éclair d’un flibustier épique dirigé par Omaha Sen. Machaela Cavanaugh. Elle et une poignée d’alliés progressistes ont ralenti l’adoption de lois en introduisant amendement après amendement à chaque projet de loi qui parvenait au Sénat. Cela a poussé les dirigeants à se démener pour hiérarchiser les projets de loi à faire passer.

La sénatrice d’Omaha Kathleen Kauth, qui a présenté la proposition restreignant les soins affirmant le genre, a déclaré lundi que l’obstruction systématique donnait en fait aux sénateurs plus de temps pour discuter et rechercher la question.

« L’obstruction systématique est en fait ce qui a rendu cela possible », a déclaré Kauth. « Et donc je doute que ce soit leur intention, mais cela nous a donné le temps de faire ce travail. »

Le Nebraska fait désormais partie des 18 États au moins qui ont promulgué des lois restreignant ou interdisant les soins médicaux affirmant le genre pour les mineurs. Des propositions sont en attente devant les gouverneurs du Texas et du Missouri. Les groupes médicaux et les défenseurs affirment que de telles restrictions marginalisent davantage les jeunes transgenres et menacent leur santé.

Une législatrice du Nebraska, la sénatrice de l’État d’Omaha, Megan Hunt, a révélé en mars que son fils adolescent était transgenre et a déclaré vendredi qu’elle prévoyait maintenant de quitter l’État.

Pillen a déclaré qu’il ne voulait pas que les familles du Nebraska envisageant des soins médicaux affirmant le genre soient « dupées dans la bêtise que si vous faites cela, vous allez devenir heureux ».

___

Funk a contribué à cette histoire d’Omaha, Neb.

Margery A. Beck et Josh Funk, Associated Press