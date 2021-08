Le gouverneur du Missouri gracie un couple de St. Louis qui a brandi des armes contre les manifestants du BLM – RT USA News

Le gouverneur du Missouri, Mike Parson, a gracié Mark et Patricia McCloskey, qui ont acquis une notoriété nationale l’année dernière après avoir braqué des armes sur un groupe de manifestants dans leur communauté fermée de St. Louis, entraînant des accusations de délit.

Le gouverneur républicain a annoncé cette décision mardi aux côtés de 10 autres grâces, notant que la décision avait été prise fin juillet. Mark McCloskey avait auparavant plaidé coupable à une agression au quatrième degré et avait été condamné à une amende de 750 $, tandis que sa femme Patricia avait été condamnée à une amende de 2 000 $ pour une accusation de harcèlement au deuxième degré.

Le problème juridique découlait d’un incident de juin 2020 au cours duquel le couple, tous deux âgés d’une soixantaine d’années, a pointé des armes à feu sur un groupe de manifestants de Black Lives Matter, qui sont entrés dans leur quartier huppé pour manifester près du domicile du maire de Saint-Louis.





Les McCloskey ont fait valoir que les manifestants avaient enfoncé une porte dans la communauté et pénétraient dans une rue privée, affirmant également qu’ils se sentaient menacés par la foule, mais ont néanmoins été inculpés.

Les chefs d’accusation initiaux pour l’utilisation illégale d’une arme et la falsification de preuves ont ensuite été réduits à des délits mineurs, pour lesquels le couple a plaidé coupable en juin. L’arme de poing et le fusil impliqués dans l’incident ont été saisis par l’État et détruits, bien que les McCloskey aient tenu à frimer un AR-15 nouvellement acheté peu de temps après.

L’avocat du couple, Joel Schwartz, a déclaré mardi que ses clients étaient convaincus qu’ils avaient fait ce qu’il fallait et que la grâce du gouverneur « confirme cette conduite ».

« Mark McCloskey a déclaré publiquement que s’il était impliqué dans la même situation, il aurait exactement le même comportement. » dit Schwartz.





Alors que le procureur spécial Richard Callahan a déclaré que sa propre enquête n’avait révélé aucune preuve que les manifestants qui étaient entrés dans le quartier étaient violents ou armés, un certain nombre de manifestations ont dégénéré en vandalisme, pillage et émeutes l’été dernier, notamment à Saint-Louis, où plusieurs policiers ont été abattus. lors d’affrontements avec des foules.

La confrontation des McCloskeys avec des manifestants s’est produite lors d’une série de rassemblements à l’échelle nationale contre le meurtre de George Floyd par la police à Minneapolis, voyant le couple acquérir une notoriété généralisée et une célébrité mème. Le gouverneur Parson avait auparavant promis de gracier les deux « sans aucun doute, » faisant valoir qu’ils sont « Citoyen respectueux des lois » qui étaient « attaqué, franchement, par un processus politique ».

Toujours sur la célébrité acquise l’année dernière, Mark McCloskey a annoncé une candidature au Sénat américain en mai, citant l’affrontement avec les manifestants comme source d’inspiration. Il a dit à Tucker Carlson de Fox « Dieu est venu frapper à ma porte l’été dernier déguisé en une foule en colère, et cela m’a vraiment réveillé. »





