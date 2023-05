Le gouverneur du Missouri annoncera son choix comme nouveau procureur de Saint-Louis après la démission de Kim Gardner

ST. LOUIS (AP) – Le gouverneur républicain du Missouri, Mike Parson, annoncera vendredi son choix pour servir le reste du mandat de Kim Gardner en tant que procureur en chef à Saint-Louis, après son départ soudain plus tôt cette semaine.

Parson sera rejoint par le maire démocrate Tishaura Jones et le chef de la police Robert Tracy alors qu’il annonce le remplacement de Gardner en tant que procureur de circuit, selon un communiqué de presse. La personne nommée remplira le mandat qui court jusqu’en 2024.

Gardner, 47 ans, avait fait l’objet d’une tentative d’éviction du procureur général républicain du Missouri, Andrew Bailey. Simultanément, les législateurs des États dirigés par le GOP envisageaient un projet de loi autorisant Parson à nommer un procureur spécial pour traiter les crimes violents, supprimant ainsi l’essentiel des responsabilités de Gardner. Elle a également fait face à un possible outrage au tribunal après que son bureau n’ait pas réussi à avoir un avocat présent pour le début d’un procès.

Gardner a annoncé le 4 mai qu’elle démissionnerait à compter du 1er juin. Puis de manière inattendue mardi, elle a annoncé que sa démission était effective immédiatement.

L’annonce a créé une certaine incertitude quant à savoir qui était chargé de poursuivre les centaines d’affaires pénales en cours à Saint-Louis. Le bureau de Gardner a déclaré que le procureur du comté de St. Louis, Wesley Bell, prendrait le relais, mais Parson a précisé plus tard mardi que son avocat général dirigerait le bureau avec l’aide des procureurs généraux adjoints jusqu’à ce qu’il choisisse un remplaçant permanent.

Des membres du clergé noir ont rencontré Parson cette semaine pour l’exhorter à nommer une personne noire à ce poste. Parson était évasif.

Gardner, une démocrate, est devenue la première avocate du circuit noir de Saint-Louis après son élection en 2016. Elle a facilement été réélue en 2020.

Elle faisait partie d’un mouvement de procureurs progressistes qui cherchaient à être détournés vers un traitement de santé mentale ou un traitement contre la toxicomanie pour les crimes de faible intensité, s’engageaient à tenir la police plus responsable et cherchaient de manière proactive à libérer les détenus condamnés à tort.

Elle a affronté la police et les conservateurs dès le départ. En 2018, son bureau, elle a accusé le gouverneur de l’époque. Eric Greitens, qui à l’époque était considéré comme une étoile montante de la politique du GOP, avec une atteinte criminelle à la vie privée, l’accusant d’avoir pris une photo compromettante d’une femme lors d’une liaison. L’accusation a finalement été abandonnée et Greitens a démissionné en juin 2018.

L’affaire Greitens a fait l’objet d’un examen minutieux qui a conduit à la condamnation de l’enquêteur de Gardner. Gardner a reçu une réprimande écrite pour ne pas avoir produit de documents et avoir soutenu à tort que tous les documents avaient été fournis aux avocats de Greitens.

En 2019, Gardner a annoncé une «liste d’exclusion» des policiers de la ville interdits de porter des affaires à son bureau. Les quelque 60 officiers ont été accusés d’avoir publié des commentaires racistes et anti-musulmans sur les réseaux sociaux.

Une série d’événements cette année a culminé avec son départ.

Bailey a intenté une action en justice en février pour demander l’éviction de Gardner pour trois motifs : incapacité à poursuivre les affaires existantes ; le défaut de porter plainte dans les affaires portées par la police ; et le défaut de s’entretenir avec les victimes et leurs familles et de les informer de l’état d’avancement des affaires.

Gardner a déclaré que l’attaque de Bailey contre elle était politiquement et racialement motivée.

Un tournant décisif s’est produit en février après que Janae Edmondson, 17 ans, une vedette de volley-ball du Tennessee, a été heurtée par une voiture à grande vitesse après un match de tournoi au centre-ville de Saint-Louis. Elle a perdu ses deux jambes.

Le conducteur, Daniel Riley, 21 ans, était sous caution pour vol malgré près de 100 violations de la caution, notamment en laissant son moniteur GPS mourir et en enfreignant les conditions de son assignation à résidence. Les critiques se sont demandé pourquoi Riley était libre malgré tant de violations des obligations. Même le maire Jones, également démocrate, s’est demandé si Gardner devait rester en fonction.

Cette année a également vu l’une des plus grandes victoires de Gardner.

En février, elle a convaincu un juge d’annuler la condamnation pour meurtre de Lamar Johnson, qui a passé près de trois décennies en prison. Johnson a été condamné en grande partie sur le témoignage d’un témoin oculaire qui a allégué plus tard qu’il avait été contraint à ses déclarations.

La semaine dernière, Gardner a déposé une requête demandant une audience pour annuler la peine d’un autre détenu de longue date, Christopher Dunn, qui a passé 33 ans en prison pour un meurtre que Gardner pense ne pas avoir commis.

Jim Salter, Associated Press