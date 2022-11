Le gouverneur du Mississippi répond à l’enquête sur les problèmes d’eau de Jackson

JACKSON, Miss (AP) – Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a publié lundi sa réponse à une enquête du Congrès sur la crise qui a laissé 150 000 personnes dans la capitale de l’État sans eau courante pendant plusieurs jours à la fin de l’été.

Reeves a déclaré que Jackson avait reçu un financement disproportionné pour son système d’eau en fonction de la taille de la ville. Il a également déclaré que les responsables locaux n’étaient responsables que d’eux-mêmes pour les problèmes d’eau.

“(M)y l’administration est profondément engagée à garantir que tous les fonds fédéraux reçus par le Mississippi pour la mise à niveau des systèmes d’eau potable ont été dans le passé et continueront d’être mis à disposition et distribués parmi les plus de 1 100 systèmes d’eau du Mississippi sur un objectif et une base neutre sur la race », a déclaré le républicain Reeves dans une lettre datée du 31 octobre et adressée aux représentants Bennie Thompson du Mississippi et Carolyn Maloney de New York.

Les deux démocrates ont envoyé à Reeves une lettre le 17 octobre demandant des détails sur l’endroit où le Mississippi a envoyé de l’argent de l’American Rescue Plan Act et de la Bipartisan Infrastructure Law, y compris “la démographie raciale et la taille de la population de chaque” communauté qui a reçu de l’aide. Ils ont également demandé des informations pour savoir si Jackson, qui est à 80% noir, a dû faire face à des “obstacles lourds” pour recevoir des fonds fédéraux supplémentaires.

En comparant les données du recensement aux bénéficiaires des prêts d’eau de l’État, Reeves a écrit “qu’il n’y a aucune base factuelle pour suggérer qu’il y a eu un” sous-investissement “dans la ville ou qu’elle a reçu de manière disproportionnée moins que toute autre région de l’État.” En 2021, Jackson représentait 68% de tous les prêts distribués, a écrit Reeves.

Le Mississippi a reçu environ 1,8 milliard de dollars en argent ARPA, et la législature a consacré 750 millions de dollars à des subventions compétitives pour les systèmes d’eau du Mississippi. Les responsables ont annoncé la semaine dernière qu’ils avaient approuvé la demande de Jackson de 35,6 millions de dollars de fonds fédéraux pour aider à payer sept projets d’eau et d’égouts.

Thompson et Maloney ont déclaré lundi dans une déclaration conjointe que l’aide fédérale récente à Jackson peut être attribuée à une plus grande implication fédérale. Ils ont dit avoir reçu la lettre du gouverneur lundi.

« La réponse du gouverneur à notre lettre est une reconnaissance claire que la ville de Jackson et ses systèmes d’eau ont désespérément besoin de ressources pour fournir de l’eau claire aux habitants de la ville », ont déclaré Thompson et Maloney. «Les démocrates ont adopté un financement d’infrastructure dans ce but précis, et l’administration Biden a mis en place des ordres pour maximiser la fourniture de ces ressources aux communautés qui en ont le plus besoin – y compris Jackson – pour surmonter le désinvestissement générationnel dans les communautés de couleur à tous les niveaux de gouvernement.

Ils ont également souligné une enquête en cours sur les droits civils de l’EPA visant à déterminer si les agences de l’État du Mississippi avaient fait preuve de discrimination à l’encontre de Jackson dans la distribution des fonds pour les infrastructures hydrauliques.

Reeves a écrit que les collectes d’impôts de Jackson avaient augmenté de 2003 à 2020, mais les chiffres cités par le gouverneur ne tenaient pas compte de la diminution du pouvoir d’achat en raison de l’inflation. Reeves a écrit que les perceptions d’impôts fonciers de Jackson étaient d’environ 60 millions de dollars en 2003 et de 79 millions de dollars en 2020. Un calculateur d’inflation montre que 60 millions de dollars en 2003 vaudraient environ 84 millions de dollars en 2020 – donc, même si les chiffres étaient en hausse, le pouvoir d’achat était en baisse .

Reeves a également écrit que les perceptions de la taxe de vente de Jackson avaient augmenté au cours de ces années, mais il n’a pas mentionné qu’une partie de l’augmentation était due au fait que les résidents de Jackson avaient voté en 2014 pour approuver une taxe de vente supplémentaire de 1 % pour aider à payer les améliorations des infrastructures.

Les «efforts d’application» contre Jackson par les régulateurs fédéraux sont la preuve de la mauvaise gestion de la ville, a-t-il déclaré. L’Environmental Protection Agency a publié un avis en janvier indiquant que le système d’eau de Jackson violait la loi fédérale sur la sécurité de l’eau potable.

En septembre, les procureurs fédéraux ont menacé de poursuites judiciaires si la ville n’acceptait pas les négociations liées à son système d’approvisionnement en eau. Le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a déclaré la semaine dernière que les négociations se poursuivaient. Alors que l’EPA a déclaré que les échantillons actuels indiquent que la qualité de l’eau de Jackson répond aux normes fédérales, les tests se poursuivent et une action en justice contre la ville est toujours possible.

Par l’intermédiaire d’un porte-parole, Lumumba a refusé de commenter la lettre du gouverneur lundi.

Jackson a eu des problèmes d’eau pendant des années, et les derniers problèmes ont commencé fin août après que de fortes pluies ont exacerbé les problèmes de la principale station d’épuration, laissant de nombreux clients sans eau courante. Jackson avait déjà fait l’objet d’un avis d’ébullition de l’eau depuis fin juillet parce que le département de la santé de l’État avait trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

Reeves a déclaré que la ville n’a pas été en mesure de gérer son système de facturation et d’embaucher suffisamment de personnel qualifié pour gérer le système.

L’eau courante a été rétablie en quelques jours et un avis d’ébullition de l’eau a été levé à la mi-septembre, mais la lettre de Thompson et Maloney à Reeves a déclaré que “l’infrastructure de l’usine d’eau de la ville reste précaire et que les risques pour les résidents de Jackson persistent”.

Thompson et Maloney ont déclaré que leur lettre marquait “le début d’une enquête conjointe” de la House Homeland Security et des comités de surveillance et de réforme sur la crise de l’eau. Si les démocrates perdent leur majorité aux élections de mi-mandat, il est peu probable que l’enquête se poursuive sans intérêt bipartisan.

___

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg. Suivez Emily Wagster Pettus sur Twitter à http://twitter.com/EWagsterPettus.

Michael Goldberg et Emily Wagster Pettus, Associated Press