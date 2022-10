Le gouverneur du Mississippi prolonge l’ordonnance d’urgence sur l’eau de Jackson

Reeves et le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, ont échangé des commentaires sur le degré de contrôle que l’État et la ville devront décider d’une entreprise privée pour exploiter le système d’eau de Jackson à long terme. Les responsables de la ville disent qu’un opérateur sera en place d’ici le 17 novembre, bien qu’un plan n’ait pas encore été finalisé.

La crise de l’eau de Jackson a laissé la plupart des maisons et des entreprises de la ville sans eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre. Depuis lors, “l’État a investi près de 13 millions de dollars pour soutenir le système d’eau défaillant de Jackson, distribuer de l’eau et restaurer l’eau courante propre aux habitants de la ville”, a déclaré Reeves.

Le président Joe Biden a approuvé une déclaration d’urgence fédérale le 30 août. Des volontaires et la Garde nationale ont distribué des millions de bouteilles d’eau potable. La pression de l’eau a été rétablie et l’avis d’ébullition de l’eau de la ville a été levé à la mi-septembre. Mais de nombreux habitants restent sceptiques quant à la sécurité de l’eau dans la ville.

L’Agence de protection de l’environnement a annoncé en octobre qu’elle enquêtait sur la question de savoir si les agences de l’État du Mississippi avaient discriminé Jackson en refusant de financer l’amélioration du système d’eau dans la ville de 150 000 habitants, où plus de 80% des habitants sont noirs et environ un quart de la population vit dans la pauvreté. Deux commissions du Congrès ont également lancé une enquête conjointe sur la crise.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.