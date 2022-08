Le gouverneur du Mississippi déclare l’urgence au milieu de la crise de l’eau à Jackson

Le problème de l’eau s’est aggravé cette semaine lorsque les entreprises et les maisons ont subi peu ou pas de pression d’eau et que les responsables ont averti que l’eau des robinets n’était pas traitée. Les responsables ont déclaré lundi que la pénurie d’eau devrait durer les deux prochains jours.

Les responsables ont imputé le problème à des problèmes de longue date à l’usine de traitement d’eau OB Curtis, qui est en crise depuis des années en raison de l’ancienne infrastructure et des ressources insuffisantes pour la mettre à jour. La ville a également déclaré que les pluies récentes et les inondations de la rivière des Perles avaient causé des complications à l’usine.

Le gouverneur Tate Reeves a déclaré lors d’un briefing d’urgence lundi soir que la ville serait sans “eau courante fiable à grande échelle” indéfiniment et qu’il n’y avait pas assez d’eau pour tirer la chasse d’eau ou combattre les incendies.

L’Etat a décrété l’état d’urgence pour Jackson et a activé la garde nationale du Mississippi. Il distribue également de l’eau potable et non potable à jusqu’à 180 000 personnes jusqu’à ce que le système soit réparé.

Les habitants de Jackson, dans le Mississippi, la capitale et la plus grande ville de l’État, n’ont pas accès à une eau potable fiable dans un avenir proche après la panne de la principale installation de traitement de l’eau de la ville lundi.

Le gouverneur a déclaré que la cause exacte de l’échec était inconnue et que la station d’épuration avait été insuffisamment dotée en personnel et exploitée pendant des années. Reeves a déclaré que les deux pompes principales de l’usine avaient cessé de fonctionner, ce qui a laissé le système dépendre de pompes de secours peu fiables.

“Il ne fonctionne pas près de sa capacité”, a déclaré Reeves à propos de l’usine. “Nous pourrions découvrir demain qu’il ne fonctionne pas du tout. Nous le saurons.”

La crise de l’eau affecte les quelque 150 000 personnes qui vivent à Jackson et les 30 000 qui vivent dans les communautés environnantes qui dépendent de la même installation de traitement de l’eau. Jackson est à environ 82% noir ou afro-américain, selon les données du recensement américain. En plus du système d’approvisionnement en eau peu fiable, la ville est aux prises avec la criminalité et des infrastructures problématiques.

L’Agence de gestion des urgences du Mississippi distribue de l’eau aux résidents et l’État supervise les efforts pour commencer les réparations et l’entretien d’urgence afin de faire fonctionner le système d’eau, a déclaré le gouverneur.