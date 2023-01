Le gouverneur du Mississippi cherche un deuxième mandat à l’ouverture des qualifications

JACKSON, Miss. (AP) – Le gouverneur du Mississippi, Tate Reeves, a déposé mardi une demande de réélection, marquant le premier jour où les candidats aux postes d’État et locaux peuvent soumettre des documents de qualification pour les élections de 2023.

Le 1er février est la date limite de qualification pour une élection qui comprendra des bureaux à l’échelle de l’État, des bureaux de district d’État, des sièges législatifs et des bureaux de comté. Les primaires du parti sont prévues le 8 août, avec un second tour le 29 août. Les élections générales du 7 novembre, avec un second tour le 28 novembre.

Le Mississippi, la Louisiane et le Kentucky sont les seuls États à élire des gouverneurs cette année.

Reeves, un républicain, a convoqué une conférence de presse pour annoncer son intention de briguer un deuxième mandat de quatre ans, vantant les efforts de l’État sous sa surveillance pour limiter le droit à l’avortement, augmenter le développement de la main-d’œuvre, augmenter les salaires des enseignants et réduire l’impôt sur le revenu de l’État.

“Nous avons eu l’opportunité d’accomplir ce que je crois être la victoire la plus importante du mouvement conservateur de ma vie. Le Mississippi a ouvert la voie en annulant Roe v. Wade », a déclaré Reeves. “Je suis tellement fier que le Mississippi ait fait ça.”

Reeves a déclaré que le Mississippi avait son taux de chômage le plus bas de l’histoire de l’État, son marché du travail tendu reflétant une tendance nationale. “Nous avons encore plus d’emplois à la recherche de personnes que de personnes à la recherche d’un emploi”, a déclaré Reeves.

Avant son ascension au poste de gouverneur, Reeves a servi deux mandats en tant que lieutenant-gouverneur et deux mandats en tant que trésorier de l’État.

Reeves a déclaré que son mandat avait été compliqué par 14 catastrophes naturelles survenues au Mississippi depuis 2019. Il a également supervisé la réponse de l’État et la pandémie de COVID-19 et à une crise de l’eau dans sa capitale, Jackson, bien qu’il ait été critiqué par certains démocrates. fonctionnaires pour avoir limité les fonds destinés à la modernisation des infrastructures.

Brandon Presley, un démocrate qui est l’un des trois membres de la Commission de la fonction publique du Mississippi, est considéré par certains comme un candidat potentiel à la nomination démocrate au poste de gouverneur.

«Je peux vous dire ceci, quoi que je fasse ensuite dans ma carrière, je continuerai à me concentrer sur l’amélioration de la vie des Mississippiens moyens qui ne peuvent pas écrire un chèque de campagne de 1 000 $ et qui ont besoin de fonctionnaires de l’État avec une véritable colonne vertébrale pour les défendre. , leurs familles et leurs communautés », a déclaré Presley dans un communiqué mardi.

Presley est un parent éloigné de l’icône de la musique Elvis Presley, originaire du Mississippi.

Lors de la primaire républicaine de 2019, Reeves a affronté l’ancien juge en chef de la Cour suprême du Mississippi, Bill Waller Jr., et Robert Foster, un ancien représentant conservateur de l’État. Reeves a battu Waller lors d’un second tour.

Waller a déclaré à l’Associated Press qu’il “envisageait fortement” de monter une autre campagne au poste de gouverneur pour défier Reeves en 2023, citant des inquiétudes concernant le déclin de la population, les fermetures d’hôpitaux et la “corruption” liée à un scandale social qui a secoué l’État.

“Je pense que les choses se sont détériorées depuis que j’ai couru il y a quatre ans”, a déclaré Waller.

Foster a annoncé lundi qu’il contournerait une course au poste de gouverneur cette année et se présenterait plutôt pour un siège au conseil de surveillance du comté de DeSoto dans le nord du Mississippi.

Dans une annonce écrite, Foster a critiqué les politiques adoptées par son parti pendant la pandémie de COVID-19.

“Nous avons un groupe établi de politiciens unipartis qui dirigent notre GOP d’État qui non seulement n’a pas défendu la liberté quand nous en avions le plus besoin, mais ils ont tous surtout participé à l’apparat de la tyrannie”, a déclaré Foster.

Reeves est le 65e gouverneur du Mississippi. S’il était réélu, il serait le quatrième gouverneur de l’État à remporter un deuxième mandat consécutif. Jusqu’à la fin des années 1980, le Mississippi interdisait aux gouverneurs de servir des mandats consécutifs.

Michael Goldberg est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez-le sur Twitter à twitter.com/mikergoldberg.

Michael Goldberg, l’Associated Press