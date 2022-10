Le gouverneur du Minnesota Walz et Jensen se sont élancés lors du dernier débat

MINNEAPOLIS (AP) – Le gouverneur démocrate Tim Walz et le challenger républicain Scott Jensen se sont prononcés vendredi lors de leur dernier débat de la campagne alors qu’ils donnaient aux électeurs une dernière chance de faire des comparaisons directes sur la façon dont les candidats dirigeraient le Minnesota.

« La vision de Scott est une vision sombre et effrayante du Minnesota. C’est un cas où les femmes sont criminalisées pour avoir pris leurs décisions en matière de soins de santé. C’est un cas où nous annulons le financement de nos écoles publiques pour accorder des réductions d’impôts aux plus riches », a déclaré Walz dans sa déclaration liminaire.

« Je suis devenu médecin de famille parce que je voulais aider les gens. Je suis candidat au poste de gouverneur parce que Tim Walz a blessé des gens », a répliqué Jensen. “Son slogan était” One Minnesota “. C’est une imposture. Tim Walz a échoué. Le Minnesota est brisé. Nous sommes fracturés. Nous sommes (plus) profondément divisés que je ne me souvienne de mon vivant.

Voici quelques points clés du débat, qui a été diffusé sur la radio publique du Minnesota à peine 11 jours avant une élection dans laquelle le contrôle du bureau du gouverneur et de la législature du Minnesota sont en jeu :

TAXES ET DÉPENSES

Jensen a défendu son espoir d’explorer si le Minnesota peut éliminer son impôt sur le revenu des particuliers, bien qu’il n’ait pas encore dit comment il compenserait l’énorme perte de revenus. Il a déjà renoncé à étendre la taxe de vente à la nourriture et aux vêtements, bien qu’il ait continué à lancer l’idée d’une réduction de 10 % des dépenses de l’État.

Jensen a déclaré que l’État doit utiliser son excédent budgétaire pour favoriser une discussion sur « Pouvons-nous réellement arriver à un point où nous pourrions aller sans impôt sur le revenu des particuliers ? Si nous n’utilisons pas le surplus maintenant pour aider à mener cette conversation, nous ne le saurons jamais.

Mais Walz a accusé Jensen de “réduire l’impôt sur le revenu afin que les millionnaires et les milliardaires – les amis de Scott – puissent voir une réduction d’impôt afin qu’ils puissent envoyer leurs enfants dans des écoles privées”, tout en affamant les écoles publiques de l’État. Il a qualifié cela de “budgétisation paresseuse” et a suggéré que des réductions de dépenses généralisées signifieraient également moins d’argent pour les forces de l’ordre.

COVID-19[feminine]

Walz a déclaré avoir suivi la meilleure science disponible pour lutter contre la pandémie. Il a dit que Jensen, un médecin, aurait dû être un expert mais est devenu «l’une des personnes les plus… dangereuses en ce qui concerne COVID» en raison de son scepticisme franc à l’égard du consensus médical dominant sur la pandémie, y compris la valeur des vaccins et des masques.

“Ce comportement imprudent et dangereux, cette poussée des théories du complot sur Internet, a rendu notre travail encore plus difficile”, a déclaré Walz.

Jensen a reconnu qu’il était “certainement sceptique”. Il a déclaré que la fermeture des écoles était “une décision horrible” et que le fait de fermer les familles des maisons de soins infirmiers pour empêcher le virus d’entrer condamnait les patients “à mourir d’une mort solitaire”.

Jensen a également mis Walz au défi de s’engager à ne jamais imposer les vaccinations contre le COVID-19 comme condition pour que les enfants fréquentent l’école. Walz a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de les mandater mais qu’il attendrait de voir quelles nouvelles variantes émergeraient.

NOURRIR NOTRE AVENIR

Les procureurs fédéraux ont inculpé 50 personnes dans un stratagème présumé qui aurait fraudé les programmes alimentaires fédéraux administrés par l’État sur 250 millions de dollars destinés à nourrir les écoliers pendant la pandémie. Au centre du complot, selon les actes d’accusation, se trouvait une organisation à but non lucratif du Minnesota appelée Feeding Our Future.

Jensen a déclaré que l’administration Walz et le procureur général Keith Ellison avaient raté des occasions d’utiliser leurs pouvoirs d’enquête pour arrêter la fraude plus tôt. Il a noté un rapport du Star Tribune jeudi selon lequel le bureau du procureur général avait le pouvoir de mener sa propre enquête et d’exiger les relevés bancaires de l’organisation à but non lucratif avant que le gouvernement fédéral ne prenne l’affaire.

Walz a fourni peu de réponses sur le moment où il a appris qu’il y avait un problème. Il a déclaré ne pas vouloir « compromettre toute possibilité de mettre ces personnes en prison » pendant que l’enquête fédérale est en cours.

“Quand cette enquête sera terminée, et que le vérificateur législatif et les gens y jetteront un coup d’œil après cette enquête, nous aurons une image plus claire de cela”, a déclaré Walz.

AVORTEMENT

Walz a accusé Jensen d’avoir fait volte-face sur l’avortement. Jensen a déclaré au début de la campagne alors qu’il tentait de gagner le soutien du GOP qu’il soutenait une interdiction, mais a assoupli sa position cet été pour favoriser certaines exceptions.

Jensen a tenté de minimiser l’influence qu’il pourrait avoir sur les droits à l’avortement, qui sont protégés par la Constitution en vertu d’une décision de la Cour suprême de l’État. Les partisans du droit à l’avortement ont souligné qu’il existe plusieurs façons pour un gouverneur républicain et la législature de tenter de faire reculer ces droits.

“C’est le billet le plus anti-choix et anti-femme qui ait jamais été diffusé”, a déclaré Walz, critiquant le colistier de Jensen, l’ancien centre des Vikings du Minnesota et des Ravens de Baltimore, Matt Birk, un ardent ennemi de l’avortement. “Tant que je suis gouverneur, les droits des femmes aux soins de santé sont protégés.”

Steve Karnowski, Associated Press