Le gouverneur du Minnesota signe une loi sur les congés familiaux et médicaux payés pour accorder aux travailleurs jusqu’à 20 semaines de congé

Les travailleurs du Minnesota auront droit à des congés payés lorsqu’ils sont gravement malades ou pour s’occuper de nouveau-nés et de leurs proches à partir de 2026 en vertu d’un projet de loi que le gouverneur démocrate Tim Walz a signé jeudi, faisant de son État le 12e à exiger ces prestations.

Le programme de congé familial et médical payé permettra aux travailleurs du Minnesota jusqu’à 12 semaines par an avec un salaire partiel pour s’occuper d’un nouveau-né ou d’un membre de la famille malade, et jusqu’à 12 semaines pour se remettre de leur propre maladie grave. Les prestations seront plafonnées à 20 semaines par an pour les employés qui profitent des deux.

Les groupes d’entreprises se sont battus pour bloquer la proposition, avertissant qu’elle imposerait de lourds coûts et des charges réglementaires aux employeurs et aggraverait leurs problèmes de personnel. Mais il a été salué par les partisans qui ont déclaré qu’il apporterait l’égalité et l’équité sur le lieu de travail.

« Tout le monde mérite de s’absenter du travail, de guérir, de grandir et de vivre », a déclaré la lieutenante-gouverneure Peggy Flanagan lors de la cérémonie de signature. « Cette fois n’est pas facultative. Ce n’est pas agréable à avoir. C’est indispensable si nous voulons vraiment être le meilleur État du pays pour élever une famille.

Le programme fonctionnera de la même manière que l’assurance-chômage. Il sera financé par une nouvelle taxe sur les salaires de 0,7 % pour les employeurs qui entrera en vigueur en 2026. Les employeurs peuvent déduire la moitié de leurs primes des salaires des travailleurs. La loi contient des protections contre les représailles pour les travailleurs qui prennent un congé. Il comprend également un allégement des primes pour les petites entreprises.

Les congés familiaux et médicaux payés s’harmoniseront avec le nouveau programme de temps de maladie et de sécurité gagné de l’État qui entrera en vigueur le 1er janvier pour fournir un soulagement à plus court terme. Les employés gagneront une heure de congé de maladie et de sécurité pour chaque 30 heures travaillées, jusqu’à un maximum de 48 heures par an, à moins que l’employeur n’accepte plus.

Le Minnesota deviendra le 12e État plus le district de Columbia à avoir une forme de programme de congé familial et médical payé. Walz a déclaré que les législateurs, les militants et les responsables de l’administration qui l’ont développé ont travaillé en étroite collaboration avec ces États pour apprendre de leurs programmes et comment les améliorer.

Jocelyn Frye, présidente du Partenariat national pour les femmes et les familles, a déclaré que le Minnesota se retrouverait avec l’un des programmes les plus solides du pays.

Un programme national de congés payés faisait partie du programme initial « Build Back Better » du président Joe Biden et a été adopté par la Chambre des représentants des États-Unis, mais n’a pas été promulgué. Frye a déclaré que son groupe espère que l’adoption du Minnesota ajoutera un jour à l’impulsion du programme national. Mais elle a reconnu que ce sera difficile avec le Congrès actuellement divisé.

« Comme tant de problèmes, ce qui se passe dans les États détermine si le Congrès aborde les problèmes à tous les niveaux, et les congés familiaux et médicaux payés ne font pas exception », a-t-elle déclaré.

Mais John Reynolds, directeur d’État de la Fédération nationale des entreprises indépendantes du Minnesota, l’a qualifiée de « proposition profondément erronée qui coûtera beaucoup plus cher que prévu et rendra plus difficile pour les petites entreprises de garder leurs portes ouvertes ».

Doug Loon, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Minnesota, a déclaré que le programme pourrait devenir le plus grand mandat sur les employeurs de l’histoire de l’État.

« Cette politique massive apportera des changements fondamentaux à chaque employeur et employé de l’État – de 1,5 milliard de dollars ou plus en charges sociales annuelles, des changements injustifiés dans les avantages sociaux, aux congés approuvés par l’État pour les employés », a déclaré Loon dans un communiqué.

Mais les partisans ont déclaré que le Minnesota devait tenir compte des coûts de ne pas offrir de congés payés. Ils ont déclaré que des programmes ailleurs avaient réduit la mortalité infantile et maternelle, facilité le retour au travail des mères après l’accouchement et réduit le recours aux programmes de services sociaux.

« Cela va être un énorme égaliseur pour remédier aux disparités profondes et persistantes qui existent dans le Minnesota », a déclaré l’auteur principal de la Chambre, la représentante Ruth Richardson, de Mendota Heights. « Cela va garantir que les personnes qui ont été exclues des programmes de congés payés auront pour la première fois la possibilité de prendre soin d’elles-mêmes et de ne pas choisir entre un chèque de paie et leurs proches. »