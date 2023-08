Le gouverneur du Minnesota nomme la première juge en chef noire de la Cour suprême de l’État, Natalie Hudson

MINNEAPOLIS — Le gouverneur Tim Walz a promu mercredi Natalie Hudson au poste de juge en chef de la Cour suprême du Minnesota cet automne, ce qui fera d’elle la première personne de couleur à la diriger.

Hudson, qui est noire, est juge associée depuis 2015. Elle dirigera la Haute Cour lorsque l’actuelle juge en chef Lorie Gildea prendra sa retraite en octobre.

« Le juge Hudson est l’un des juristes les plus expérimentés de notre État. Elle jouit d’une solide réputation en tant que leader et créatrice de consensus », a déclaré Walz dans un communiqué. « Je suis convaincu qu’elle fera avancer une vision qui promeut l’équité et défend la dignité de tous les Minnesotans. »

Cette nomination ne laissera qu’un seul juge nommé par les républicains, mais ne devrait pas affecter l’équilibre idéologique de ce que les observateurs judiciaires célèbrent comme un tribunal non partisan, en particulier par rapport à la Cour suprême divisée de l’État voisin du Wisconsin et à une Cour suprême américaine de plus en plus conservatrice.

Les gouverneurs nomment les juges du Minnesota sans confirmation législative. Une démocrate a nommé Hudson à la Haute Cour en 2015, après avoir été juge à la Cour d’appel du Minnesota pendant 13 ans, pour remplacer le juge à la retraite Alan Page, le premier juge noir de la Cour suprême de l’État.

« Il s’agit d’une énorme responsabilité que j’aborde avec humilité et détermination, en cherchant à poursuivre le travail de mes prédécesseurs dans l’administration de l’un des meilleurs systèmes judiciaires d’État du pays », a déclaré Hudson dans le même communiqué publié par Walz.

Anansi Wilson, directrice du Centre d’étude de la vie des Noirs et du droit à Mitchell Hamline, a déclaré que la promotion d’Hudson est historique et importante car elle apporte non seulement son expertise mais aussi ses expériences vécues. « Il est important d’avoir là-bas une femme noire qui a des principes, qui a étudié et qui occupe une place importante dans la communauté », a-t-il déclaré.

Wilson a également déclaré qu’il était significatif que le Minnesota, un État majoritairement blanc connu en partie pour le meurtre de George Floyd, voit davantage de Noirs représentés à des postes d’autorité, comme Page et Keith Ellison, le premier procureur général noir de l’État.

« Qu’est-ce que cela signifie que les Noirs deviennent le visage de la justice dans cet État et pas seulement de l’injustice ? » Il a demandé.

Waltz a nommé Karl Procaccini, son ancien avocat général, pour occuper le poste de juge associé d’Hudson.

Procaccini est professeur invité à la faculté de droit de l’Université de St. Thomas. Il a été l’avocat principal du bureau du gouverneur, où son travail comprenait la réponse de l’État à la pandémie de COVID-19. La leader républicaine du Minnesota, Lisa Demuth, l’a critiqué pour son rôle dans les confinements et les restrictions commerciales imposés par Walz, tandis que le groupe environnemental WaterLegacy a critiqué sa nomination parce que Procaccini représentait PolyMet, une société minière qui est depuis longtemps impliquée dans un litige et qui a fait l’objet de poursuites judiciaires. d’une décision cinglante de la Cour suprême du Minnesota au début du mois.

Lorsque Hudson et Procaccini occuperont leurs nouveaux postes, tous les sept juges de la Cour suprême, sauf un, auront été nommés par les gouverneurs démocrates.

Gilddea, qui a annoncé son intention de prendre sa retraite en juin, a été nommée par un gouverneur républicain. Il en était de même pour l’actuel juge associé G. Barry Anderson. Il atteindra l’âge obligatoire de la retraite, fixé à 70 ans, en octobre 2024, ce qui permettra à Walz de nommer un troisième juge.

Gildea s’est jointe à Waltz pour faire l’éloge d’Hudson, la qualifiant de « choix exceptionnel » pour être le prochain juge en chef.

« Avec plus de 20 ans de service en tant que juge de la cour d’appel, le juge Hudson compte parmi les juristes les plus talentueux et les plus respectés de l’État », a déclaré Gildea dans le communiqué.

La juge de district américaine Wilhelmina Wright, la première femme juge fédérale noire de l’État, qui a déjà siégé avec Hudson à la Cour suprême, a également salué la nomination de Hudson.

« En tant qu’ancienne collègue, je sais qu’elle apporte à ce rôle de leadership son intelligence vive, sa vaste expérience juridique et son respect de l’État de droit », a déclaré Wright dans le communiqué publié par le gouverneur.

Un gouverneur indépendant a nommé Hudson à la Cour d’appel du Minnesota en 2002. Avant cela, elle a exercé le droit d’appel pénal au sein du bureau du procureur général de l’État et a été procureure de la ville de St. Paul. Elle a également siégé au groupe de travail sur les préjugés raciaux de la Cour suprême du Minnesota de 1991 à 1993. Elle est diplômée de la faculté de droit de l’Université du Minnesota.

Peter Knapp, professeur et observateur judiciaire à la faculté de droit Mitchell Hamline, a déclaré que Hudson contribuerait à garantir que le tribunal s’exprime généralement d’une voix claire et unifiée. Il a ajouté que Hudson n’était pas très souvent en désaccord et que, lorsqu’elle l’était, elle se rangeait parfois du côté des deux juges nommés par les Républicains, Gildea et Anderson.

La Cour suprême du Minnesota n’est pas particulièrement idéologique ou partisane, a déclaré Knapp, et il ne s’attend pas à un changement sous Hudson, même si la cour devient encore plus dominée par les nominations démocrates.

« Je ne pense pas que nous assistions à l’aube d’un tribunal plus idéologique », a-t-il déclaré. « Ce n’est tout simplement pas la raison d’être de cette institution. »

Steve Karnowski, Associated Press