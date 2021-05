Le gouverneur du Michigan Whitmer s’excuse d’avoir bafoué les règles de Covid-19 lors d’un dîner au restaurant – RT USA News

La gouverneure du Michigan s’est excusée de ne pas avoir respecté les lignes directrices de Covid-19 en matière de distanciation sociale après avoir été vue en train de dîner avec des amis dans un bar bondé. Le gouverneur a affirmé qu’elle avait oublié la règle, car elle était vaccinée.

La gouverneure du Michigan, championne du lockdown, Gretchen Whitmer a été appelée pour hypocrisie après qu’une photo d’elle se blottissant avec 12 autres personnes à une table dans un bar à East Lansing, Michigan, a fait surface sur les réseaux sociaux. L’image a été partagée par le journaliste de Detroit Chad Livengood, qui a déclaré qu’elle avait été publiée sur Facebook samedi mais qu’elle avait été supprimée depuis.

Une photo a fait surface sur Facebook la nuit dernière du @GovWhitmer assis à une table de 13 personnes au bar Landshark à East Lansing. @MichiganHHS L’ordre épidémique interdit les tables de plus de six personnes. Quelques personnes m’ont envoyé des captures d’écran. La photo originale a été supprimée. pic.twitter.com/uOYPfyqKYw – Chad Livengood (@ChadLivengood) 23 mai 2021

La disposition des sièges sur la photo est en violation directe des protocoles stricts de distanciation sociale du Michigan pour les établissements de restauration qui n’autorisent actuellement qu’un maximum de six personnes assises à une table. En plus de cela, les tables ne peuvent pas être déplacées ensemble et doivent être distantes d’au moins six pieds l’une de l’autre.

Pris en flagrant délit, Whitmer a publié une déclaration, s’excusant pour l’erreur. Dans ses excuses, Whitmer a admis qu’elle n’avait pas réfléchi à deux fois sur le fait qu’elle pouvait potentiellement enfreindre sa propre politique Covid-19 alors que de plus en plus de personnes arrivaient au restaurant et «Les tableaux ont été publiés ensemble.»

«Parce que nous étions tous vaccinés, nous ne nous sommes pas arrêtés pour y penser» le gouverneur reconnaît, ajoutant qu’il était « une erreur » de sa part.

Les excuses n’ont guère contribué à la protéger des critiques. Certains ont fait valoir que les règles étaient absurdes au départ, mais ont fustigé Whitmer pour se mettre au-dessus de la loi qu’elle défendait elle-même.

«Personne n’est contre le fait de s’amuser. Nous sommes contre vos règles qui ne semblent jamais s’appliquer à vous » un observateur mentionné. Une autre fourré amusant à la tentative de Whitmer de contrôler les dégâts: «J’espère que chaque avocat utilisera cette défense pour lutter contre ses amendes idiotes pour ses clients.»

L’administration de Whitmer a littéralement jeté le livre dans les restaurants pour ne pas avoir suivi les règles et les directives du gouverneur. https://t.co/8PMcGejYZ4 – Dennis Lennox (@dennislennox) 23 mai 2021

Ce n’est pas la première fois que Whitmer courtise la controverse pour avoir fait le contraire qu’elle prêche publiquement. Le mois dernier, il a été révélé qu’elle avait pris un «Voyage personnel» en Floride pendant que son gouvernement mettait en garde les électeurs contre un voyage dans le Sunshine State pour les vacances de printemps. La directrice de Whitmer Communication a défendu le voyage en disant qu’elle y aidait son père malade. En dehors de Whitmer, au moins deux de ses conseillers principaux ont fait face à des réactions négatives après avoir été aperçus en train de frapper des plages en dehors de l’État, en Floride et en Alabama.





Whitmer elle-même a rejeté les rapports comme «Emplois à succès partisans» dans son équipe.

Cette semaine, le gouverneur a annoncé un plan en deux étapes pour lever les restrictions restantes de Covid-19. À partir du 1er juin, il n’y aura plus de limites sur la capacité extérieure, tandis que les rassemblements intérieurs resteront à 50 pour cent de la capacité et les personnes non vaccinées devront porter des masques jusqu’au 1er juillet. À partir du 1er juillet, les plafonds de capacité restants disparaîtront. Bien qu’il n’y ait pas de mandat de masque à l’échelle de l’État à partir de cette date, les entreprises et les lieux de travail auront toujours le droit d’exiger des masques.

