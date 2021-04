Le gouverneur Gretchen Whitmer blâme les «snowbirds» de retour de voyages hivernaux en Floride pour le pic d’infections à Covid-19 dans le Michigan, quelques jours à peine après avoir appelé à la «grâce» lorsqu’un membre du personnel de haut niveau a été surpris en train de s’échapper vers le Sunshine State.

« En fin de compte, cela dépendra de savoir si tout le monde fait sa part ou non », Whitmer a déclaré dimanche dans le programme « Meet the Press » de NBC, ajoutant que le Michigan se classait derrière la Floride seulement dans la variante B117 Covid.

Le Michigan et la Floride ne sont pas côte à côte, mais c’est la période de l’année où les snowbirds rentrent de Floride, où les gens partent en vacances de printemps, et toutes ces choses peuvent contribuer à se propager.

Whitmer a semblé avoir un point de vue différent dans une interview lundi dernier, lorsqu’elle a répondu aux critiques selon lesquelles Tricia Foster, la directrice des opérations du gouverneur, avait pris des vacances à Siesta Key, en Floride, quelques jours seulement après que le Michigan eut mis en garde contre les voyages au milieu de la montée en puissance de Covid dans l’État. . Également après l’avertissement de voyage de Whitmer, la nouvelle directrice de la santé du gouverneur, Elizabeth Hertel, s’est rendue dans la ville balnéaire de Gulf Shores, en Alabama.





«Nous n’avons jamais eu de restrictions de voyage dans le Michigan et j’ai simplement encouragé les gens à ce que s’ils voyagent pour être en sécurité, masquez-vous, faites-vous vacciner» Whitmer a dit de la controverse Foster.

Nous devons tous nous montrer un peu de grâce. Nous avons tous hâte de sortir.

L’attaché de presse de Whitmer, Bobby Leddy, a qualifié la couverture du voyage de Foster par Breitbart d ‘«attaque partisane d’un site Web nationaliste d’ordures blanches». Il a confirmé que le rapport était vrai.

Le Michigan a mené le pays dans les nouveaux cas de Covid-19 ces dernières semaines. Il a enregistré en moyenne près de 61 nouveaux cas pour 100000 habitants la semaine dernière, le double du taux de la Floride et plus de huit fois la moyenne par habitant du Texas, qui a mis fin à son mandat de masque et à d’autres restrictions en cas de pandémie le mois dernier.





Whitmer a imposé certaines des restrictions de verrouillage Covid-19 les plus strictes du pays. En fait, certaines de ses ordonnances ont même été déclarées inconstitutionnelles par la Cour suprême du Michigan en octobre.

La controverse sur les voyages du personnel n’est pas la première fois que le gouverneur est accusé d’avoir créé Covid « Règles pour toi mais pas pour moi. » En mai dernier, elle a exhorté les résidents du Michigan à ne pas bloquer les attractions du front de mer de l’État le week-end du Memorial Day, après l’assouplissement des règles de verrouillage, mais son mari aurait tenté d’organiser un voyage dans un quartier populaire de Traverse Bay. Il a également demandé si son bateau pouvait être mis à l’eau plus tôt à la marina locale en raison de la position de sa femme. Whitmer a rejeté la demande comme « Une tentative ratée d’humour. »





