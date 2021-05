La canalisation 5, construite en 1953, fait partie du réseau continental d’Enbridge, qui transporte le carburant des sables bitumineux de l’Alberta vers le Midwest des États-Unis et l’est du Canada. S’étendant de Superior, au Wisconsin, à Sarnia, en Ontario, il s’agit d’un canal clé pour les raffineries de ces régions, qui fabriquent du gaz, du propane et du mazout domestique, ainsi que du carburéacteur pour les aéroports de Toronto et de Detroit.