Le gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer, s’est rendu en Floride le mois dernier, selon les médias locaux, à temps pour avertir les électeurs de ne pas profiter du soleil dans le paradis des briseurs de règles de Covid. Son personnel l’a fait passer pour une visite familiale.

La Floride a abrogé ses diktats sur les coronavirus à la fin de l’année dernière, tandis que ceux du Michigan restent en vigueur. La dirigeante de l’État épris de masques continue d’avertir (publiquement) les habitants de son propre État contre les voyages, mais sa véritable loyauté est moins limitée qu’il n’y paraît. Il a également été révélé qu’au moins deux des conseillers principaux de Whitmer ont quitté le Michigan pour «vacances de printemps»,« Ignorant apparemment les diktats de voyage de leur patron tout en insistant sur l’absence de telles réglementations.

Whitmer a rejeté la question d’un journaliste de savoir s’il y avait « deux ensembles de règles en jeu, « Un pour les riches et puissants et un pour »moyenne”Michiganders. Le gouverneur a catégoriquement nié qu’il y ait jamais eu «restrictions de voyage au Michigan», Bien que son État se soit vanté de certaines des règles les plus strictes du pays. « Ce que les administrateurs font de leur temps personnel est leur affaire, tant qu’ils sont en sécurité», Argumenta-t-elle.





Aussi sur rt.com

« Ne voyagez pas »: citant Covid-19, l’avis de mise à jour du Département d’État pour 80% du MONDE







La directrice des opérations de l’État, Tricia Foster, a été aperçue en vacances en Floride, tandis que la directrice de la santé et des services sociaux, Elizabeth Hertel, a passé du temps sur la plage en Alabama.

« Je ne vais pas me laisser distraire par les jobs partisans de mon équipe», A insisté Whitmer, rejetant les rapports du média local MIRS News et Breitbart détaillant l’hypocrisie perçue du gouverneur alors que les résidents du Michigan étaient vivement avertis de ne pas quitter leur État alors même que les membres du personnel se dirigeaient vers des endroits ensoleillés du sud.

Lire la suite











« Ce que nous avons fait, c’est de demander aux gens d’être intelligents, de se faire vacciner, de se masquer – c’est la clé pour voyager avec l’assurance que vous allez être en sécurité et ne pas vous exposer ou exposer vos proches.», A insisté Whitmer.

Et ce ne sont pas seulement les assistants du gouverneur qui sont allés au sud pour le printemps – Whitmer elle-même a pris un « voyage personnel»Au Sunshine State, apparemment pour rendre visite à son père, qui y a une maison. Son directeur des communications a refusé de classer le voyage du gouverneur comme une réunion de famille, le gardant vague en expliquant que le gouverneur était « aider son père âgé qui est aux prises avec une maladie chronique. » Cependant, le rapport sur sa visite est venu quelques jours à peine après qu’elle a été forcée de défendre les visites de ses collaborateurs en Floride, qui opère sans masque et sans mandats de Covid-19 pour les affaires depuis septembre.

En effet, le tourisme est en plein essor en Floride, car la saison de relâche typique a commencé avec la majorité de la côte Est sous une forme ou une autre de fermeture. La Floride était heureuse de divertir les retardataires, le gouverneur Ron DeSantis rappelant aux Américains en quête de plaisir que «il n’y a pas de verrouillage en Floride»Et laissant le gouvernement local lutter pour imposer un couvre-feu à 20 heures pour essayer de tenir les célébrants à distance.

Malgré les terribles avertissements des gouverneurs voisins et du gouvernement fédéral, DeSantis a vu peu d’effets néfastes de la réouverture de son État, à l’exception des inondations de résidents d’autres États côtiers qui se sont emparés de son territoire et se sont déplacés vers son territoire. Non seulement l’activité économique a explosé, avec les célèbres parcs à thème de l’État qui ouvrent à nouveau leurs portes, mais les chiffres de Covid-19 ont chuté et restent bas – au grand dam de Whitmer et d’autres fans de verrouillage dans le nord.





Aussi sur rt.com

CNN déchiré pour un article admettant que la Floride anti-lockdown est « en plein essor », mais implique que le gouverneur DeSantis ne devrait pas « s’attribuer le mérite »







« C’est la période de l’année où les snowbirds rentrent de Floride, où les gens partent en vacances de printemps, et toutes ces choses peuvent contribuer à se propager.», A averti Whitmer dans une interview à MSNBC dimanche, ne fournissant aucune preuve concrète tout en se plaignant que son État avait un«problème de conformité»Pour amener les résidents à suivre certains des ordres de confinement Covid-19 les plus stricts du pays.

Procureur général de l’État Dana Nessel blâmé essentiellement tout le monde sauf les fonctionnaires démocrates, insistant sur le fait que la récente augmentation du nombre de cas par l’État pourrait être attribuée aux forces de l’ordre et « Titulaires de charges républicaines»Pour ne pas avoir fait assez pour forcer les Michiganders à rentrer chez eux.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!