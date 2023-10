Le gouverneur du Massachusetts prévient que l’État manque d’espace pour accueillir les migrants

Healey a également réitéré ses appels à faire pression sur le gouvernement fédéral pour obtenir davantage d’aide, y compris un plus grand refuge de groupe qui allégerait une partie du fardeau du système d’hébergement, une répartition plus équitable des dollars fédéraux entre les États et des permis de travail accélérés pour les migrants – en particulier les Haïtiens. qui représentent une grande partie des personnes hébergées dans le système des refuges.

« Cela confirme une fois de plus mon appel à l’administration Biden », a déclaré Healey. « Je pense qu’ils savent et comprennent clairement ce que nous recherchons et ces discussions se poursuivent. J’espère qu’ils se traduiront bientôt par des actions pour notre État. Mais en attendant, nous ne pouvons pas attendre.

L’avertissement de Healey intervient quelques jours après que des responsables fédéraux de la Sécurité intérieure se sont rendus dans l’État pour évaluer la situation des migrants et rencontrer des membres supérieurs de l’équipe du gouverneur, des responsables de l’État et locaux et des prestataires de services.

Le nombre de familles bénéficiant du système d’hébergement d’urgence de l’État a doublé au cours de l’année écoulée pour atteindre près de 7 000, soit un peu plus de 23 000 personnes, dont environ la moitié, selon les estimations de l’État, sont des migrants. Et d’autres arrivent chaque jour.

Alors que les refuges traditionnels sont pleins depuis longtemps, Healey a déclaré l’état d’urgence en août et l’État place depuis des mois les migrants et les familles sans abri dans des hôtels, des motels et des dortoirs universitaires dans quelque 90 communautés à travers l’État.

« Les budgets des États et des collectivités locales ne peuvent pas aller jusqu’à un certain point », a déclaré Healey. « Il est temps que le gouvernement fédéral agisse et fasse le travail que nous lui demandons de faire. »

Healey a déclaré lundi que l’État ne disposait pas de suffisamment d’espace, de prestataires de services ou de fonds pour « étendre en toute sécurité » le système d’hébergement au-delà de 7 500 familles, un nombre qu’elle espère atteindre en seulement deux semaines. Après cela, l’État se tournera effectivement vers un système de triage dans lequel les familles ayant des besoins élevés – tels que des risques pour la santé ou la sécurité – seront prioritaires pour le placement. D’autres seront placés sur une liste d’attente.

Lorsqu’on lui a demandé spécifiquement si son annonce était un signal aux migrants de ne pas venir dans le Massachusetts, Healey a répondu : « C’est certainement une communication selon laquelle nous atteignons notre capacité maximale et ne nous attendons donc pas à pouvoir loger les gens de la même manière que nous avons pu loger les gens. dans l’infrastructure existante.

L’aggravation de la crise des migrants et des refuges a fini par dominer les neuf premiers mois du mandat du gouverneur du Massachusetts, mettant à rude épreuve ses relations avec les responsables de l’État et locaux et éclipsant ses progrès sur ses autres priorités.

Et les frustrations suscitées par la réponse de l’administration Biden – ou son absence – au déluge de migrants qui envahissent le Massachusetts et d’autres bastions démocrates ont commencé à l’emporter sur les conséquences politiques potentielles d’une réprimande publique du président. Healey, membre du conseil consultatif national de campagne du président Joe Biden, ne résiste plus à dénoncer ce qu’elle considère comme une action insuffisante de la part de son administration. Le président de la Massachusetts House, Ron Mariano, a publiquement critiqué le président plus tôt ce mois-ci, affirmant que Biden « ferait mieux de commencer à prêter attention à cela ».

Mais les démocrates du Massachusetts tournent également désormais leur colère contre une Chambre américaine sans leader, qui reste sans président pendant une deuxième semaine et bloque 4 milliards de dollars de financement supplémentaire demandé par Biden pour aider la sécurité intérieure à gérer la frontière sud et à élargir les voies légales d’immigration.

« La cavalerie n’est pas de l’autre côté de la colline », a déclaré Mariano, qui a rencontré le DHS la semaine dernière. a déclaré à une chaîne de télévision locale après.

C’est pourquoi Healey a nommé lundi un ancien chef de la Garde nationale du Massachusetts, le lieutenant-général L. Scott Rice, pour superviser le système d’abris d’urgence de l’État et les interventions associées. Elle a également annoncé plusieurs mesures prises par son administration pour aider à fournir des voies de sortie du système d’hébergement afin de libérer davantage d’espace, notamment en élargissant l’aide au loyer et en lançant deux programmes visant à aider les migrants à acquérir des compétences pendant qu’ils attendent leur autorisation de travail, puis à les connecter à des emplois une fois qu’ils l’ont obtenu.

En l’absence de davantage de dollars fédéraux, Healey a demandé le mois dernier 250 millions de dollars à la législature de l’État pour aider à soutenir le système d’hébergement. Cela s’ajoute aux 325 millions de dollars que l’État a déjà budgétisés pour le programme jusqu’à la fin de l’exercice financier en juin prochain. Mais les législateurs attendent sa demande alors qu’ils peinent à comprendre l’ampleur de la crise.

Les 250 millions de dollars « aideront, mais ils ne résoudront pas notre problème », a déclaré Mariano lors de l’interview du WCVB. « Cela ne nous amènera peut-être même pas à la fin de ce mois. Et nous ne prévoyons pas que cela s’arrête à la fin de ce mois.