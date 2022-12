Le gouverneur du Massachusetts, Charlie Baker, sera le prochain président de la NCAA, intervenant pour diriger une organisation au pouvoir diminué au milieu de changements radicaux dans les sports universitaires.

La NCAA a annoncé jeudi que Baker remplacera Mark Emmert à la tête de la plus grande instance dirigeante des sports universitaires du pays, avec quelque 500 000 athlètes dans plus de 1 100 écoles.

Baker, un républicain, est gouverneur du Massachusetts depuis 2015. Il a annoncé il y a un an qu’il ne se représenterait pas. Son deuxième mandat se termine en janvier et il commencera son nouveau travail en mars.

Il n’a jamais travaillé dans le sport universitaire.

“Je dois dire que lorsque j’ai été approché pour la première fois à ce sujet, ma première réaction a été que je n’étais pas exactement ce que vous appelleriez un candidat traditionnel”, a déclaré Baker lors d’une vidéoconférence avec des journalistes.

Il a déclaré que son passage au gouvernement de l’État, la construction d’un consensus entre diverses circonscriptions, coalitions et factions, devrait aider à diriger une association diversifiée avec un large éventail de priorités.

“Je pense certainement que les défis ici sont importants”, a déclaré Baker.

Il a dit qu’il avait été approché par le cabinet de recrutement de la NCAA il y a environ deux mois.

“Lorsque vous considérez les priorités que nous avons actuellement dans la NCAA, il est difficile d’imaginer un meilleur ajustement que le gouverneur Baker”, a déclaré la présidente de Baylor, Lind Livingston, qui est la présidente du conseil des gouverneurs de la NCAA. “En tant que fonctionnaire, il a montré un talent pour travailler au-delà des lignes de parti, convoquant Bay Staters de tous types pour faire de grandes choses ensemble.”

La NCAA a souligné les cotes d’approbation élevées de Baker en tant que gouverneur républicain d’un État bleu en annonçant l’embauche. Il deviendra désormais le visage d’une entité de plus en plus impopulaire qui a été considérée comme un obstacle pour les athlètes qui obtiennent une juste part des milliards de dollars générés par les grands sports universitaires.

Emmert a annoncé qu’il démissionnerait plus tôt cette année après 12 ans à diriger la NCAA à travers une période tumultueuse. Battue par des pertes devant les tribunaux et des attaques de politiciens, la NCAA traverse une réforme radicale, essayant de décentraliser la façon dont les sports universitaires sont gérés.

Les dirigeants sportifs universitaires, y compris Emmert, ont demandé à plusieurs reprises l’aide du Congrès pour réglementer la rémunération du nom, de l’image et de la ressemblance (NIL) depuis que la NCAA a levé son interdiction en 2021 sur les athlètes pouvant gagner de l’argent d’approbation.

Désormais, l’association sera dirigée pour la première fois par un homme politique.

Baker a surtout évité les détails lorsqu’on lui a demandé si les sports universitaires avaient besoin d’une intervention gouvernementale et si un modèle pouvait inclure des athlètes rémunérés, ce à quoi les écoles s’opposent depuis longtemps tout en affirmant que cela bouleverserait le modèle de sport amateur qui est à la base de l’athlétisme universitaire.

“Je vais attendre d’avoir le poste et d’avoir eu quelques conversations avant d’entrer dans les détails de plusieurs de ces questions”, a déclaré Baker. “Mais pour moi, le joyau du sport universitaire est l’opportunité et l’accès qu’il offre à tant de gens, ainsi que les expériences et l’apprentissage qui en découlent.”

Baker est né dans le nord de l’État de New York, est allé au lycée dans le Massachusetts et est diplômé de Harvard, où il a joué au basket. Il avait également deux fils qui jouaient au football universitaire et sa femme, Lauren, était gymnaste à l’université.

C’est l’étendue de son expérience dans le sport universitaire.

Les deux derniers présidents de la NCAA, Emmert et feu Myles Brand, sont entrés en fonction après avoir été présidents d’université. Auparavant, le poste était généralement occupé par d’anciens administrateurs sportifs universitaires.

Alors que la NCAA entre dans une nouvelle phase et que les sports universitaires se professionnalisent, il était clair que le rôle du président de l’association changeait également.

Emmert et d’autres dirigeants sportifs universitaires ont passé beaucoup de temps ces dernières années à Washington, espérant une loi fédérale pour gérer NIL et une exemption antitrust étroite pour la NCAA.

La NCAA s’est appuyée sur de larges règlements qui interdisent les incitations au recrutement et la rémunération au jeu pour gérer la rémunération NIL, mais des règles détaillées et uniformes font défaut. Plus de 30 États ont adopté leurs propres lois NIL et cela a abouti à un patchwork de réglementations et de règles difficiles à appliquer.

Certains législateurs fédéraux ont exprimé le désir de creuser dans les sports universitaires au-delà de NIL, avec des problèmes potentiels de soins de santé à long terme et de partage des revenus pour les athlètes.

Les revenus de la NCAA ont dépassé le milliard de dollars ces dernières années, la plupart provenant de son accord sur les droits médiatiques pour le tournoi de basket-ball masculin de Division I. La majorité des revenus de la NCAA est redistribuée aux écoles par le biais de leurs conférences.

Il y a aussi des milliards qui affluent dans les grandes conférences qui jouent au football universitaire de grande envergure. Le football de premier plan de la Division I (connu sous le nom de FBS) opère principalement en dehors de la NCAA. Cela inclut les éliminatoires de football universitaire, qui sont sur le point de passer de quatre équipes à 12.

Amy Privette Perko, PDG de la Knight Commission on Intercollegiate Athletics, a déclaré que le plus grand défi auquel Baker serait confronté était d’essayer de comprendre comment et si le football universitaire majeur pouvait continuer à exister sous l’égide de la NCAA.

“La NCAA ne reçoit aucun dollar de la CFP, mais elle reste responsable des frais juridiques et de santé du football FBS”, a déclaré Perko. “L’explosion des revenus, rien que pour le football FBS, est au cœur d’une grande partie de la controverse sur l’avenir de tous les sports universitaires.”

Pendant le mandat d’Emmert, la NCAA s’est retrouvée de plus en plus mêlée à des débats politiques. La NCAA a retiré ses événements de championnat des États en raison de l’utilisation officielle du drapeau confédéré et a pris une décision similaire lorsque les législateurs des États ont décidé de retirer les protections pour les membres de la communauté LGBTQ.

La NCAA est devenue la cible de certains conservateurs en raison de ses politiques permettant aux athlètes transgenres de concourir pour les championnats nationaux.

Baker prendra la tête d’une organisation qui est en train de déterminer comment elle veut gouverner et diriger. Pendant ce temps, les sports universitaires eux-mêmes n’ont jamais été aussi populaires.

“C’est à certains égards, je pense, un atout énorme”, a-t-il déclaré, “lorsque vous essayez d’avoir une discussion sur la meilleure façon de garantir que ce que nous avons ne soit pas perdu à l’avenir.”

___

___

Ralph D. Russo, The Associated Press