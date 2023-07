Le gouverneur du Maine devrait signer un projet de loi assouplissant les restrictions sur les avortements plus tard dans la grossesse

AUGUSTA, Maine (AP) – La législature du Maine a donné son approbation finale jeudi à une proposition visant à élargir l’accès aux avortements plus tard dans la grossesse, en envoyant le projet de loi au gouverneur pour sa signature.

Une fois promulguée par la gouverneure démocrate Janet Mills, comme prévu, le Maine aura l’une des lois sur l’avortement les moins restrictives du pays.

La loi actuelle de l’État interdit les avortements après qu’un fœtus devient viable en dehors de l’utérus, à environ 24 semaines, mais autorise une exception si la vie du patient est en danger. Le projet de loi autoriserait les avortements à tout moment s’ils sont jugés médicalement nécessaires par un médecin.

Le Sénat a promulgué le projet de loi 20-11 jeudi, en l’envoyant au bureau du gouverneur.

Les démocrates contrôlent les deux chambres de l’Assemblée législative du Maine, mais cela n’a pas empêché un débat émotionnel sur la proposition, des opposants apparaissant régulièrement à la State House pour faire entendre leur voix.

Certains opposants démocrates ont déclaré que le projet de loi allait trop loin, permettant une expansion majeure des avortements et faisant trop confiance aux médecins pour dire quand la procédure est appropriée. Les partisans ont déclaré que le projet de loi ne s’appliquerait aux patients que dans de rares cas où les patients apprennent plus tard dans la grossesse que le fœtus ne survivra pas.

Le sénateur républicain Eric Brakey d’Auburn a déclaré jeudi qu’il était difficile de comprendre pourquoi d’autres législateurs n’avaient pas inclus de langage exigeant que les médecins posent un diagnostic fatal, et il s’est dit préoccupé par le fait que le libellé du projet de loi soit « utilisé comme prétexte pour quelque chose de beaucoup plus grand ».

Il n’a pas précisé davantage et a exhorté les partisans du projet de loi à le rejeter.

Mais la sénatrice démocrate Anne Carney de Cape Elizabeth a déclaré que le projet de loi visait à faire preuve de compassion envers les personnes dans des circonstances difficiles.

« Il n’y a aucun prétexte », a déclaré Carney. « L’objet réel du projet de loi est de garantir que les femmes et les familles obtiennent les soins de santé les plus compatissants possibles – et les soins de santé les plus précis et médicalement nécessaires dans le cadre des normes médicales de soins, dans ces circonstances tragiques. »

Actuellement, seuls six autres États laissent la décision d’avorter aux médecins et à leurs patientes, sans restriction. Ce sont l’Alaska, le Colorado, le New Jersey, le Nouveau-Mexique, l’Oregon et le Vermont, ainsi que Washington, DC

Les avortements en fin de grossesse sont rares. À l’échelle nationale, environ 1% se produisent après 21 semaines, selon les décomptes des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, qui ne disposent pas de données complètes de chaque État.

Mills a déclaré lors de sa campagne de réélection l’année dernière qu’elle était satisfaite de la loi existante sur l’avortement, mais depuis lors, elle a changé d’avis.

En janvier, le gouverneur a été rejoint par des dirigeants législatifs pour dévoiler une proposition visant à élargir l’accès à l’avortement en réponse à l’histoire d’une femme du Maine qui a dû se rendre au Colorado pour un avortement après avoir découvert 32 semaines après le début de sa grossesse que le fœtus ne survivrait pas à l’extérieur. l’utérus.

___

L’écrivain de l’Associated Press Geoff Mulvihill à Cherry Hill, New Jersey, a contribué à ce rapport.

David Sharp, l’Associated Press